El programa sobre gastronomía de La Radio Canaria contará este viernes, a las 21:00 horas, con la investigadora Ana María Gago, referente europeo de investigación en biotoxinas

‘Cebollas verdes’, monográfico semanal sobre gastronomía de La Radio Canaria, tratará en su entrega de este viernes 8 de mayo, a las 21:00 horas, y en redifusión el domingo 10, a las 13:30 horas, sobre las biotoxinas con Ana María Gago, referente en investigación sobre biotoxinas de la Unión Europea que ejerce en la Universidad de Vigo.

‘Cebollas verdes’ aborda el posible riesgo de intoxicación por ciguatera en Canarias.

Durante la emisión se abordará con datos la posibilidad de que Canarias pueda sufrir un brote de ciguatera, es decir, una intoxicación alimentaria en humanos producida por el consumo de peces portadores de ciguatoxina.

La investigadora ha sido una de las participantes destacadas en el VIII ‘Encuentro de los Mares’, celebrado esta semana en Tenerife, y de su contenido se ocupa ‘Cebollas verdes’ que recogerá las voces de varios de los protagonistas de este foro.

En esta línea, ‘Cebollas Verdes’ contará con otros invitados que serán, por un lado, el gerente de Artesans de Pesca de Galicia, Roberto Rodríguez, con quien harblará Elena Barrios, directora y conductora del programa, acerca de la relación profesional entre biólogos, chefs y pescadores. Y, por otro, con el chef portugués Gil Fernandes, del restaurante Fortaleza do Guincho -ubicado en Cascais y poseedor de una estrella Michelín- quien relatará su estrecha relación con la mar.

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«Charlaremos acerca de su implicación personal para hacer pedagogía con los comensales de su restaurante, a quienes explica con detalle por qué en su carta hay unos determinados peces según la época del año, ya que prioriza la necesidad de respetar la estacionalidad de las especies en aras de la sostenibilidad», asegura Elena Barrios.