‘Con Cúrcuma’ analiza los desafíos en la gestión sostenible del mar

El programa sobre gastronomía de La Radio Canaria dedicará parte de su programa este miércoles 6 de mayo, a las 21:00 horas, a la pesca sostenible y su consumo

El programa gastronómico ‘Con Cúrcuma‘ de La Radio Canaria, dedicará parte de su entrega de este miércoles 6 de mayo, a las 21:00 horas, y en redifusión el domingo 10 de mayo, a las 00:00 horas, al mar, los desafíos de la sostenibilidad y las dificultades para combinar adecuadamente la pesca y su consumo.

«Nos ocuparemos de dar detalle del debate que ha centrado el ‘VIII Encuentro de los Mares’ celebrado en Tenerife estos días, y que, a modo de síntesis, pasa por las políticas de sostenibilidad necesarias para la correcta gestión del mar como fuente de energía y de alimentos”, avanza Francisco Belín, conductor y director del programa, quien recuerda que a este event asistieron científicos, proveedores, chefs y periodistas especializados.

Francisco Belín, director y conductor de ‘La Buchaca’ en La Radio Canaria

En esta ocasión el programa tendrá varios invitados, entre ellos, la chef Lorena Machín, de Casa Juan, La Restinga, que conversará sobre el gran túnido de 271 kilos apresado hace unas semanas en aguas de El Hierro, sus propiedades culinarias y cómo lo cocinan en el restaurante herreño.

‘Con Cúrcuma’ charlará, también, en esta entrega con el chef majorero Kevin Díaz, que oficia en Casa Lucita, en Muriedas, (Cantabria), sobre los detalles de su bocadillo galardonado como ‘mejor bocadillo de queso de España’ en el reciente Foro Internacional del Queso de Gran Canaria y cuyo ingrediente estrella es el queso grancanario Flor de Guía. «El bocadillo ganador de Kevin Díaz es de elaboración artesanal, lleva queso Flor de Guía, pan de masa madre, mermelada de piquillos, jamón de cordero, crema de queso al vino y canónigos que aportan frescura al bocadillo”, apostilla Belín.

El chef Kevin Díaz obtuvo el galardón al «mejor bocadillo de queso» en el reciente Foro Internacional del Queso de Gran Canaria

Los oyentes disfrutarán, igualmente, de los apuntes del jefe de sumilleres del Grupo Venture, Rodrigo González, acerca de vinos y posibles maridajes de cara al verano, mientras Sergio Lojendio, analista de ‘Con Cúrcuma’ dará a conocer las bonanzas del pescado fresco que ofrece el restaurante tinerfeño Wine & Cheese del restaurador Chema Vicente, «donde se sirven sardinas, chicharros, caballas y un bacalao ‘skrei’, (Gadus Morhua), majestuoso, y todo ello armonizado con un excelente vino blanco con alma de tinto».

En la recta final de esta emisión habrá un guiño a la sección ‘La Despensa del Chef’, de la revista ‘Pellagofio’, que en este número de mayo incluye entrevistas a Marcos Ymia, gerente de Impescan, a Samuel Hernández, del restaurante tinerfeño El Legado en Vilaflor, y a Yuri Millares, director de la citada revista.

Lorna Muñoz, cocinera de las Islas Chiloé, (Chile)

Finalmente, como cada semana, se cerrará con la ‘Entrevista Vintage’, seleccionada entre los contenidos de los más de cuatro mil diálogos de estos ocho años de andadura de programa radiofónico. «En esta entrega se hará un homenaje al ‘Encuentro de los Mares’ y hemos elegido a Lorna Muñoz, cocinera de las Islas Chiloé (Chile), que deleitó a los congresistas con su ‘showcooking’ en una de las pasadas ediciones», concluye Belín.

El programa continúa, una semana más, afianzando su reconocimiento como uno de los referentes de la información gastronómica de las Islas.