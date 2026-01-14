‘Con Cúrcuma’ calienta fogones de cara a FITUR y Madrid Fusión



El espacio gastronómico de La Radio Canaria avanza en esta entrega algunas claves que serán ejes de citas inminentes como la Feria Internacional de Turismo, (FITUR), y Madrid Fusión. En esta última, uno de los pescados emblemáticos de Canarias, la Vieja, será protagonista absoluta de un Certamen de Cocina.

El calendario de las citas internacionales de Gastronomía en España prende brasas ante la inminencia de citas como FITUR y Madrid Fusión, y ambas con notable representación de las Islas. De ello se ocupa ‘Con Cúrcuma’, programa de La Radio Canaria que se emite hoy, miércoles 14, a las 21 horas, (redifusión, sábado 17 a las 00:00 horas).

Para situarnos en posibles tendencias, la periodista y directora de la Guía Repsol, María Ritter, analiza el panorama que se avecina y destaca alguna de las claves para 2026, a la vez que nos avanza detalles de la próxima Gala Repsol a mediados de febrero.

Mamey, fruta con propiedades digestivas e inmunológicas originaria de Centro América

Frutas exóticas

Cuando se cumplen 397 entregas de este espacio gastronómico en La Radio Canaria, tendremos la oportunidad de descubrir el amplio universo de las frutas exóticas de la mano de Sheila Rodríguez, Vivero La Cosma (Bajamar), con recomendaciones muy saludables para paliar los estragos de las recientes comilonas. Gustavo Escobar, director del Gran Hotel Taoro, detalla la ambiciosa propuesta gastronómica con la incorporación de prestigiosos nombres como Ricardo Sanz o Erlantz Gorostiza.

Nuevo restaurante temático

El chef Samuel Hernández anuncia la concreción de uno de sus sueños, además de Zoco y La Atalaya, que no es otro que el restaurante temático canario El Legado, en el sur de Tenerife, concretamente La Escalona, dentro de un hotel con encanto y que abrirá sus puertas al público el próximo 4 de febrero.

Y para el paladar, una receta de pescado encebollado de Ary Melo, jefe de cocina de Cayote, quien se apunta a tomarle el pulso a la actualidad conversando con Sergio Fuentes, chef de Melvin By Martín Berasategui (Hotel Abama), y a desvelarnos algunas de sus convicciones para concretar alta cocina en producto e interpretación del mismo.

La Vieja, pez emblemático de Canarias, será protagonista en la próxima cita Madrid Fusión

La Vieja a Certamen

Nuestro analista de cabecera, el periodista y escritor Sergio Lojendio, se centra en esta ocasión en la ‘vieja’, uno de los pescados emblemáticos de Canarias, y muestra su desazón por el hecho de que desde el Archipiélago no se haya organizado un certamen de cocina basado en esta especie y que se desarrollará en Madrid Fusión.

Sebas Carvajal, jefe de cocina de Colmado 1917, descubre a la audiencia de La Radio Canaria el encanto del pequeño espacio ubicado en el Hotel Mencey que reúne los valores familiares del hostelero Juanjo Martínez.

Variedad de licores artesanales de Canarias

Licores artesanos

Con las recetas de Pedro Hernández Castillo ,(El Duende del Fuego, La Palma), y Seve Díaz, (El Taller de Seve, Puerto de la Cruz), esgrimiendo las bondades de un risotto y un corderito de El Hierro, respectivamente, el programa desemboca en la sección «Entrevista Vintage», con una interesante captura de entrevistas recientes a Fabián Cercano, experto en licores artesanos.