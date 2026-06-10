Las Palmas de Gran Canaria entregará la Llave de Oro a León XIV

La distinción, una de las máximas contempladas por el reglamento municipal, reconoce el simbolismo histórico de la visita del pontífice a la ciudad

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha presentado este miércoles la Llave de Oro de la Ciudad que el Ayuntamiento entregará al papa León XIV con motivo de su visita oficial a la capital grancanaria este 11 de junio.

La Llave de Oro de la Ciudad volverá a concederse 30 años después a León XIV

Durante el acto, en el que también participó el cronista oficial de la ciudad, Juan José Laforet, el Consistorio dio a conocer los detalles de esta distinción, considerada una de las máximas contempladas en el Reglamento municipal de Títulos, Condecoraciones y Distinciones Honoríficas.

Un reconocimiento con valor histórico e institucional

La Llave de Oro se reserva a jefes de Estado extranjeros que visitan oficialmente Las Palmas de Gran Canaria y, de forma excepcional, a personalidades de relevancia internacional cuyos méritos extraordinarios cuentan con reconocimiento universal, según explicó la alcaldesa.

Carolina Darias destacó que “esta entrega se produce con motivo de la primera visita institucional de un Papa en 548 años de historia de la ciudad. Es un reconocimiento que tiene un gran simbolismo histórico, un gran valor institucional y que representa lo que somos: una ciudad abierta, de acogida y hospitalaria”.

Con esta concesión, el Ayuntamiento expresa el respeto, el afecto y la hospitalidad de Las Palmas de Gran Canaria hacia Su Santidad, al tiempo que reconoce a una figura que representa valores universales como el diálogo, la paz, la solidaridad y el encuentro entre culturas y pueblos.

La Llave de Oro de la Ciudad volverá a concederse 30 años después a León XIV

Una tradición que se recupera tras casi tres décadas

El cronista oficial de la ciudad, Juan José Laforet, recordó que la Llave de Oro posee un profundo significado histórico, cuyo origen se remonta a las antiguas ciudades amuralladas medievales, donde la entrega de las llaves simbolizaba la confianza y el honor hacia visitantes ilustres.

En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, explicó que este símbolo también conecta con el pasado fortificado de la ciudad y accesos históricos como la antigua Puerta de Triana, representando hoy la apertura de la capital al mundo y su vocación de encuentro entre continentes, culturas y pueblos.

Además, esta distinción recupera una tradición interrumpida desde 1996, cuando la ciudad otorgó la Llave de Oro durante la visita a Gran Canaria de destacados científicos y premios Nobel.

Una pieza única creada para la ocasión

La pieza, creada expresamente para esta visita, ha sido fundida artesanalmente en metal zamak por un orfebre artesano y posteriormente chapada en Oro de Ley. Presentada sobre una placa de latón, constituye una obra única que combina tradición, artesanía e innovación.

El proyecto arrancó con un proceso de investigación y desarrollo conceptual para definir un diseño capaz de reflejar la relevancia institucional e histórica del acontecimiento. Tras seleccionar la propuesta definitiva, el equipo de diseño de la fábrica responsable desarrolló el modelado tridimensional y supervisó todo el proceso de producción.

La Llave de Oro concedida al papa León XIV, cuya aprobación recibió el respaldo del Pleno municipal, pasará a formar parte de la historia institucional de Las Palmas de Gran Canaria como símbolo de acogida, reconocimiento y apertura al mundo.