Un vertido de aguas residuales en la playa del El Reducto ha obligado al Ayuntamiento de Arrecife a izar la bandera roja, desaconsejando el baño, como medida de prevención.

El cierre del baño es temporal y se produjo el pasado sábado. Ahora se está a la espera del resultado de las analíticas, que determinarán si las aguas del principal arenal de la capital de Lanzarote están contaminadas o no.

Según Davinia Déniz, concejala de Playas y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Arrecife, se ha colocado la bandera roja como forma de prevención, tras haber encontrado un «posible foco de aguas residuales muy cerca de la Punta del Camello«.

Se espera que los resultados de los análisis, realizados por Salud Pública, se conozcan en las próximas 48 horas. Esto permitirá evaluar la calidad del agua y conocer cuándo se podrá reabrir el acceso al baño.

Bandera roja en la playa El Reducto por posibles vertidos contaminantes / RTVC

Desde el Ayuntamiento, se baraja la hipótesis de que este vertido pudiera ser secuela de la rotura de la red de impulsión de aguas de saneamiento del Consorcio del Agua en Argana, al dejar de operar las bombas para su reparación.