Con Cúrcuma’ viajará por la cocina de Bulgaria

El programa gastronómico de La Radio Canaria detallará este jueves a las 23:00 horas un itinerario gastronómico por el país del Este europeo

‘Con Cúrcuma‘, gastronómico de La Radio Canaria, nos revelará este jueves a las 23:00 horas, y en redifusión el sábado a las 00:00 horas, los detalles de un reciente viaje culinario por Bulgaria.

Francisco Belín, director y conductor del programa, tendrá como guía al hostelero Petar Grishev Marinov, mitad búlgaro mitad canario, afincado en aquel país. «Con él, de su mano, iremos trazando una ruta que combinará cocina con paisaje y arquitectura», avanza Belín, a quien también acompañarán en este recorrido los viajeros Jesús Pedreira Calamita y Francisco José Belín Bejarano, con quienes probará platos de una cocina que califica como «muy curiosa».

Petar Grishev Marinov, hostelero canario-búlgaro, será el guía del programa ‘Con Cúrcuma’ de La Radio Canaria por Bulgaria

La ruta de esta entrega de ‘Con Cúrcuma’ se completa con otro viaje, esta vez a Baleares donde ‘Con Cúrcuma’ irá al encuentro de Carlos Duarte, prestigiado biólogo marino, a la sazón director científico del congreso ‘Encuentro de los Mares’, con quien Francisco Belín actualizará datos sobre el estado actual de la vida marina y también sobre el consumo de pescado fresco.

Francisco Belín, director y conductor del programa ‘Con Cúrcuma’ en La Radio Canaria

De pescado también versará la conversación con Carmen Rosa Hernández, de ‘Ahumados Pescasol’ en Lanzarote, pero en este caso será de pescados en salazón y de jareas. «Nos hablará de chocos, de pejines, de arañas y de pulpos, todos ellos cocinados al sol y a la brisa marina», avanza Belín.

Un hueco también para las hamburguesas de autor como las que preparan Safe Cruz, Aída González y Bernardo Barrera en su establecimiento madrileño ‘Gofio’, -con estrella Michelín-, donde andan con los últimos detalles de un encuentro gastronómico que dará mucho que hablar.

Tarta de quesos canarios

En la recta final del programa, tiempo para Rayko Vargas, de ‘Varguitas Cheesecake’, en Tenerife, que dará a conocer sus variedades de tartas de queso ‘gourmets’, entre ellas la de barraquito, al tiempo que charlará con Francisco Belín sobre su evolución como repostero desde que en 2020 decidiera en medio de la pandemia probar suerte con una tarta de quesos canarios elaborada de forma artesanal, horneada y con interior cremoso. Un rotundo éxito que ha ido creciendo hasta propiciarle el reconocimiento en la reciente Feria ‘Gastrocanarias’.

Tarta de quesos canarios de Rayko Vargas, de ‘Varguitas Cheesecake’ en Tenerife

En la sección que conduce habitualmente el periodista Sergio Lojendio, habrá una muestra de platos clásicos del verano como son el ajoblanco y los arroces, en esta ocasión los que sirve Chema Vicente en su restaurante ‘Cheese & Wine’ en Tenerife, y que aconseja acompañar con un buen cava. Lojendio revelará, además, un menú que «habría sido del gusto del Papa León XIV», apostilla Belín.

El Ajoblanco, una de las recetas estrella de verano que sirve Chema Vicente en su restaurante ‘Cheese & Wine’, Tenerife

Como cierre de esta edición, ‘Con Cúrcuma’ hablará con Vanessa Arrocha, de ‘AVA Selección’ en Lanzarote, para avanzar parte del contenido de la jornada de formación en panadería, pastelería, heladería y coctelería que tendrá lugar el próximo lunes 15 de junio en la capital conejera, Puerto del Carmen, que contará con ponentes como el cotizado pastelero Alexis García.

El programa ‘Con Cúrcuma’, gastronómico de La Radio Canaria, continúa su recorrido elaborando la agenda semanal sobre el quién el dónde y el cuándo en relación con la alta cocina del Archipiélago.