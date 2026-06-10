Papa León XIV | Solo en la Sagrada Familia se esperan 8.000 personas

Unas 8.000 personas asistirán a los actos que tendrán lugar en la Sagrada Familia, 4.000 en el exterior y 4.000 en el interior, entre los que se encontrarán los Reyes de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

El acto coincide con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. La celebración finalizará con un gran espectáculo de luz en homenaje al arquitecto.