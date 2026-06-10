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Papa León XIV en directo | Visita a la cárcel, una parada en Montserrat y una misa en la Sagrada Familia

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El papa León XIV cumple su quinto día de visita oficial a España. Hoy continúa su agenda en Barcelona, a un días antes de que el pontífice se traslade a Canarias. RTVC continúa con un despliegue especial por esta visita histórica

El papa León XIV cumple su quinta jornada del viaje apostólico que está realizando en España. Después de cuatro días de actos en Madrid, a los que asistieron millones de personas de todo el mundo, el pontífice viajó este martes a Barcelona. Hoy continúa allí y en su agenda está una visita al centro penitenciario Brians 1, una parada en Montserrat y una misa en la Sagrada Familia.

León XIV en la vigilia de oración en el Estadio Olímpico de Lluís Companys
El papa León XIV llega para asistir a una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys, durante su viaje apostólico, en Barcelona, ​​España, el 9 de junio de 2026. REUTERS/Yara Nardi

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Última actualización el 10-06 07:33

07:33 Día: 10-06-2026

Papa León XIV | Solo en la Sagrada Familia se esperan 8.000 personas

Unas 8.000 personas asistirán a los actos que tendrán lugar en la Sagrada Familia, 4.000 en el exterior y 4.000 en el interior, entre los que se encontrarán los Reyes de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

El acto coincide con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. La celebración finalizará con un gran espectáculo de luz en homenaje al arquitecto.

07:23 Día: 10-06-2026

Papa León XIV | Agenda del papa para este miércoles

  • 10.50 horas: visita al centro penitenciario Brians 1 para compartir con los internos.
  • 12.00 horas: oración del Santo Rosario en la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat.
  • 13.00 horas: comida con la comunidad benedictina de Montserrat.
  • 16.30 horas: encuentro con las realidades de caridad y asistencia diocesanas en la iglesia de San Agustí.
  • 19.30 horas: santa misa en la Basílica de la Sagrada Familia e inauguración de la torre de Jesucristo.
El papa León XIV gesticula a su llegada a una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys, durante su viaje apostólico, en Barcelona, ​​España, el 9 de junio de 2026. REUTERS/Yara Nardi

07:13 Día: 10-06-2026

Papa León XIV | Quinto día de la visita oficial del papa León XIV a España

Este miércoles se cumplen cinco días desde que el papa León XIV llegase a España. Durante estas jornadas, el pontífice se ha dado un baño de multitudes en diferentes puntos de Madrid. Este martes llegaba a Barcelona, donde se dirigió a los fieles alternando el catalán y el español. Anoche unas 40.000 personas lo siguieron en directo en el Estadio Olímpico Lluís Companys

León XIV en la vigilia de oración en el Estadio Olímpico de Lluís Companys
Fieles asisten a una vigilia de oración oficiada por el Papa León XIV en el Estadio Olímpico Lluís Companys, durante su viaje apostólico, en Barcelona, ​​España, el 9 de junio de 2026. REUTERS/Bruna Casas

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