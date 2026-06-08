El papa León XIV continúa con su estancia en Madrid este domingo 7 de junio. Una jornada que está marcada por la multitudinaria misa que se ha celebrado en la plaza de Cibeles y donde se celebra la procesión del Corpus Christi.

Además el pontífice, durante la tarde de este domingo, tendrá un encuentro privado con los miembros de la orden de San Agustín, en la Nunciatura Apostólica. A las 18:00 (hora peninsular) continuará con el encuentro «tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte«. La jornada concluirá con una cena en la Residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid.

En Directo Última actualización el 07-06 22:00

Visita del papa León XIV a España | El Pontífice ya descansa tras el segundo día de agenda El papa León XIV ya descansa en Madrid tras completar el segundo día de su visita a España, marcado por actos multitudinarios y encuentros institucionales y sociales en la capital. La jornada ha dejado momentos de gran afluencia de fieles y continuará mañana con nuevos eventos en su agenda oficial.

Visita papa León XIV | León XIV se reunirá con víctimas de abusos en la Iglesia en la Nunciatura de Madrid El papa mantendrá este lunes un encuentro con víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia durante su estancia en Madrid, según ha confirmado la organización de la visita. La reunión tendrá lugar en la Nunciatura Apostólica, donde reside el Pontífice durante su viaje a España. El encuentro, considerado uno de los momentos más sensibles de la agenda, no ha detallado aún participantes ni horario por respeto a la privacidad de las víctimas. El anuncio se produce tras las peticiones de diversas asociaciones que reclamaban ser escuchadas durante la visita papal.

Visita papa León XIV | León XIV recibe una ovación histórica en su encuentro con la sociedad civil en Madrid El papa ha protagonizado uno de los momentos más destacados de su visita en el Movistar Arena, donde ha sido recibido con una larga ovación por parte de unas 15.000 personas. En el acto han participado representantes de la cultura, la economía, el deporte y el mundo académico, en un encuentro centrado en el diálogo social y la dignidad humana. Figuras como Antonio Banderas, Carolina Marín o Teresa Perales han intervenido ante el Pontífice, junto a representantes sindicales y empresariales.

Visita papa León XIV | Madrid se vuelca con León XIV en una misa histórica ante más de un millón de fieles La segunda jornada del papa León XIV en España ha dejado una imagen multitudinaria en el centro de Madrid, donde alrededor de 1,5 millones de personas han participado en la misa del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles. El Pontífice ha pedido a los fieles reactivar la fe y llevarla más allá del ámbito privado, en una homilía marcada por referencias al compromiso social. Durante la ceremonia, León XIV ha advertido de que la religiosidad no debe convertirse en “un museo del pasado” y ha llamado a evitar una fe cómoda o individualista. La celebración ha estado acompañada por una gran procesión por el centro de la capital, en una jornada considerada histórica por su magnitud.

Visita papa León XIV | León XIV ponía fin a «Tejer Redes» con una oración para los asistentes Los presentadores del encuentro, Lara Síscar y Carlos Franganillo, agradecieron al papa León XIV su visita a España y a todos los participantes su asistencia al evento. A continuación, el sumo pontífice, revestido con una estola, pronunció una oración y ha impartido la bendición final a los asistentes. León XIV abandonó el Movistar Arena entre aplausos, poniendo así el broche final a su segunda jornada en Madrid.

Visita papa León XIV | ‘Vuela’, un homenaje a Paco de Lucía, marcó la actuación de la bailaora Sara Baras La bailaora flamenca Sara Baras junto a su compañía llenó el escenario del Movistar Arena de color con mantones extendidos en el suelo para representar un fragmento de su último espectáculo, ‘Vuela’, un homenaje a Paco de Lucía, frente al sumo pontífice. Sara Baras actúa, mientras el Papa León XIV observa al fondo, durante el encuentro “Tejer redes con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte” en el Movistar Arena, durante el viaje apostólico del Papa León XIV a Madrid, España, el 7 de junio de 2026. REUTERS/Yara Nardi Esta actuación se ha desarrollado en un silencio absoluto hasta que el auditorio ha prorrumpido en aplausos, incluidos los del León XIV, que ha ido siguiendo el ritmo con la cabeza.

Visita papa León XIV | Una ovación de siete minutos e invitados muy variopintos Un ovación de siete minutos arropó al papa León XIV a su llegada al Movistar Arena, donde se congregaron unas 15.000 personas y en cuyo escenario se ha emocionado, según se pudo ver a través e las pantallas que han retransmitido el acto, una emoción también palpable tras leer su discurso. El Papa León XIV saluda a los fieles al asistir al encuentro «Tejer Redes con el Mundo de la Cultura, el Arte, la Economía y el Deporte» en el Movistar Arena, durante su viaje apostólico a Madrid, España, el 7 de junio de 2026. REUTERS/Alejandro Martínez Vélez A este acto han acudido representantes de todo tipo de disciplinas, además de miembros del Gobierno como Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno; Sara Aagesen, vicepresidenta tercera; Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, y Milagros Tolón, ministra de Educación. El acto ha reunido además a una variopinta lista de invitados como Mario Vaquerizo, José Mota, Tamara Falcó, Iñaki Gabilondo, la modelo Eugenia Silva o la chef Samantha Vallejo Nájera.

Visita papa León XIV | León XIV anima a las empresas a no ver al empleado como «un factor más de sus intereses» El papa León XIV animó a la sociedad y a las instituciones a «tejer redes» e impulsar un «diálogo social» centrado en la dignidad humana y el bien común, en el que la Iglesia, con sus errores y aciertos, anhela participar en contacto con el mundo contemporáneo, y en el que la actividad empresarial «no vea al empleado como un factor más en la ecuación de sus intereses». EFE/EPA/CIRO FUSCO Esta ha sido una de las muchas peticiones que el sumo pontífice ha formulado en un encuentro con personalidades del mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte, organizado en el Movistar Arena de Madrid, en el que se ha dirigido a todos esos colectivos.

Visita papa León XIV | León XIV, un papa «muy deportista» El papa León XIV, gran aficionado al deporte, reconoció este domingo su valor como un campo privilegiado de aprendizaje, donde se aprende a “perder sin odiar, ganar sin humillar o levantarse después de caer”. “Todos hemos experimentado algo hermoso, tanto que nos cambió interiormente: una canción, un poema, una iglesia silenciosa, una voz, una mirada, incluso un partido de baloncesto vivido con amigos”, reconoció el sumo pontífice. Uno de los momentos más virales de su llegada a España fue cuando reconoció este sábado, en su vuelo dirección Madrid, que era aficionado del Real Madrid.

Visita papa León XIV | León XIV cena en casa del cardenal Cobo y pone fin a su segunda jornada en Madrid Tras clausurar el acto «Tejer Redes» en el Movistar Arena, el papa León XIV se dirigió a la residencia del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, donde cena en estos momentos. Este encuentro supone el último compromiso de su segunda jornada en la capital. El sumo pontífice afrontará este lunes una agenda intensa, que incluirá una visita al Congreso de los Diputados y una reunión con víctimas de abusos en la Iglesia.

Visita papa León XIV | León XIV se encuentra ya en el palacio arzobispal El papa León XIV ya se encuentra en el Palacio Arzobispal, residencia del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, donde compartirá una cena con el propio cardenal y otros destacados representantes del clero de la Comunidad.

Visita papa León XIV | El Papa llama a construir una sociedad más humana y solidaria Al final de su discurso en el Movistar Arena, el papa León XIV volvió a reclamar una mayor atención hacia las personas más vulnerables, subrayando que la situación de los pobres sigue siendo un desafío permanente para las sociedades, los sistemas políticos y económicos, así como para la propia Iglesia. Según señaló el sumo pontífice, su realidad constituye un «grito» que interpela constantemente a la humanidad. Además, León XIV animó a impulsar una sociedad renovada basada en el diálogo, la educación, la cultura y el respeto a la dignidad humana.

Visita papa León XIV | El sumo pontífice reivindicó las raíces cristianas de Europa El pontífice estadounidense ha aprovechado este discurso para reivindicar la importancia de las raíces cristianas de Europa: «Cabe preguntarse con honestidad si el mundo, y en particular Europa, habría forjado su identidad sin la huella espiritual que ha impregnado su historia». «¿En serio es posible creer que la Europa, a la que tanto amamos, sería ella misma sin la huella de la fe?», preguntó ante el auditorio del Movistar Arena.

Visita papa León XIV | El lenguaje y la comunicación, claves para construir convivencia León XIV subrayó este domingo la importancia de cuidar el lenguaje en todas sus formas, incluida la comunicación digital y visual. «Toda expresión habla, transmite; puede herir o sanar, destruir expectativas o abrir horizontes, sembrar división o despertar la esperanza en la posibilidad de construir juntos algo genuinamente humano», recordó León XIV tras aseverar que «la Iglesia, consciente tanto de sus aciertos como de sus errores a lo largo de la historia, anhela permanecer en diálogo con el mundo contemporáneo».

Visita papa León XIV | León XIV lanza un mensaje directo a empresas, universidades, artistas y deportistas El sumo pontífice dirigió peticiones concretas a diversos ámbitos sociales durante el encuentro «Tejer Redes» en el pabellón Movistar Arena de Madrid. El papa León XIV instó a que «la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más en la ecuación de sus intereses«, a la universidad le pidió que «no viva de espaldas al mundo del trabajo ni renuncie a la verdad»; llamó al mundo del arte a que «no tenga como fin sólo a las élites; y apeló a que «el deporte no sea reducido a espectáculo o convertido en mero negocio». A todo ello, el Santo Padre añadió que «el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz».

Visita papa León XIV | León XIV: «La Iglesia quiere dialogar con el mundo actual» El papa León XIV animó a la sociedad y a las instituciones a convertirse en los «hilos» que permitan tejer redes de encuentro y promover un diálogo social centrado en la dignidad humana y el bien común. Durante el encuentro celebrado en el Movistar Arena de Madrid ante 15.000 asistentes, el sumo pontífice defendió la necesidad de construir comunidades basadas en la escucha, el respeto y la colaboración entre distintos sectores de la sociedad.

Visita papa León XIV | Sánchez ve «muy emocionante» que el papa agradeciera la posición internacional de España El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera «muy emocionante» que el papa León XIV agradeciera ayer el compromiso de España con el derecho internacional, el multilateralismo y la paz. En una entrevista en Radio Primavera Sound, el presidente del Ejecutivo se manifestó así al ser preguntado por las palabras de este sábado del sumo pontífice en el Palacio Real de Madrid, donde agradeció a España «su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo», así como su «compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos». «Ver al papa reconocer esa posición, hay que agradecerlo, porque no tenía por qué hacerlo (…) Es verdad que en estas cuestiones estamos en la misma línea», comentó Sánchez en la entrevista, que se hizo antes de que el presidente asistiera anoche al concierto del grupo Gorillaz en este festival barcelonés.

Visita papa León XIV | El Santo Padre reivindica el diálogo social para fomentar el encuentro y el respeto El papa León XIV ha defendido la importancia del diálogo social, al que ha descrito como un auténtico “arte de tejer redes”, en referencia al evento que ha presidido esta tarde en el Movistar Arena de Madrid. Según el sumo pontífice, este diálogo debe basarse en el encuentro entre personas, la escucha mutua, el respeto y la voluntad de entendimiento.

Visita papa León XIV | Rozalén cerró el encuentro «Tejer Redes» con su canción ‘Y busqué’ La cantante Rozalén ha puesto el broche final al encuentro «Tejer redes» presidido por el papa León XIV en el Movistar Arena de Madrid interpretando su canción ‘Y busqué’. La cantante Rozalén (i) actúa en el encuentro presidido por el papa León XIV y titulado ‘Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte’, este domingo en el Movistar Arena de Madrid. EFE/ Kiko Huesca

Visita papa León XIV | El papa León XIV da una bendición a los asistentes del encuentro «Tejer Redes» El encuentro «Tejer Redes» con el mundo del Arte, la Cultura, la Economía y el Deporte en el Movistar Arena de Madrid ha finalizado con una bendición del Santo Padre y la ovación de los 15.000 asistentes, entre ellos, numerosas personalidad de la política, la cultura y la sociedad.

Visita papa León XIV | Carolina Marín: «Competir no significa destruir al rival» La campeona de badminton Carolina Marín explicó en el encuentro «Tejer Redes» frente al papa León XIV que «el deporte, cuando se vive con integridad, es una verdadera escuela de vida» y lamentó que «nos enfrentamos a un mundo obsesionado con el rendimiento y el éxito a toda costa, donde a veces parece que solo importa ganar dinero o batir récords». Carolina Marín también aportó que «competir no significa destruir al rival». «El adversario no es un enemigo; es un compañero de viaje indispensable que, al dar lo mejor de sí, nos obliga a dar lo mejor de nosotros mismos. Competir es crecer con el otro, nunca contra el otro», afirmóla deportista.

Visita papa León XIV | Teresa Perales y Carolina Marín, representantes del deporte español en el encuentro «Tejer Redes» Las atletas y campeonas olímpicas Teresa Perales y Carolina Marín afirmaron ante el papa León XIV, conocido por ser un amante del deporte y que practica habitualmente tenis, que «el deporte es un puente de solidaridad, inclusión y paz», en el evento celebrado en el Movistar Arena de Madrid con el mundo de la cultura, la economía, el arte y el deporte. En el encuentro ‘Tejer Redes» y después de escuchar al actor Antonio Banderas y otros testimonios, la dos campeonas ha salido al escenario a defender los valores del deporte cuando se vive con integridad.

Visita papa León XIV | Patronal y sindicatos reivindican juntos el valor del diálogo social Los máximos representantes de la patronal y de los sindicatos han reivindicado este domingo juntos ante el papa León XIV el valor del diálogo social y la negociación colectiva para afrontar con un nuevo contrato social los desafíos a los que se enfrentan empresas y trabajadores. La visita del papa León XIV a Madrid ha unido sus voces en un mensaje compartido desde el escenario del Movistar Arena de Madrid, donde el pontífice se ha reunido con representantes del mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte.

Visita papa León XIV | Una gran ovación emociona al papa al entrar en el Movistar Arena El papa León XVI fue recibido este domingo con una gran ovación que le emocionó por los 15.000 asistentes al encuentro «Tejer Redes» con el mundo del Arte, la Cultura, la Economía y el Deporte en el Movistar Arena de Madrid. Sin ser casi anunciado, por sorpresa, León XIV entró por un lateral del escenario y los 12.000 asistentes se ha puesto en pie y le ha dedicado siete minutos de aplausos mientras que él ha atravesado el pasillo central saludando a las personas. El sumo pontífice subió despacio los escalones hacia el escenario y estuvo sólo en el centro a los asistentes visiblemente emocionado mientras recibía la ovación.

Visita papa León XIV | Miles de personas vitorearon al Santo Padre durante su ruta en papamóvil Multitud de personas se concentraron en las aceras de estas calles para aplaudir y vitorear al papa León XIV en su recorrido por parte de las calles O’Donnell y Doctor Esquerdo hasta la parte trasera del Movistar Arena.

Visita papa León XIV | La bailaora Sara Baras, una de las protagonistas del encuentro «Tejer redes» Sara Baras, bailaora, coreógrafa y una de las principales embajadoras internacionales del flamenco y de la cultura española, ha protagonizado el primer momento musical del encuentro «Tejer Redes» celebrado en el Movistar Arena.

Visita papa León XIV | Antonio Banderas reivindica el arte como puente entre la Iglesia y la sociedad El actor Antonio Banderas defendió este domingo el papel del arte como un espacio de encuentro, reflexión y diálogo durante su intervención en el encuentro «Tejer Redes» con el papa León XIV. En su discurso, destacó la histórica relación entre la Iglesia y la creación artística, afirmando que la institución ha sido uno de los principales impulsores del arte a lo largo de los siglos. Banderas recordó cómo la figura de Jesucristo ha inspirado algunas de las obras más importantes de la humanidad y repasó la aportación de grandes creadores universales y españoles que encontraron en la fe y la espiritualidad una fuente de inspiración. El intérprete también reivindicó el valor del arte como herramienta crítica frente a la injusticia, la violencia y las guerras, subrayando que tanto el arte como la religión comparten la responsabilidad de ayudar a la sociedad a mirar “más lejos y más alto”.

Visita papa León XIV | El Santo Padre hace su cuarta ruta en papamóvil León XIV hizo este domingo por la tarde su cuarta ruta en papamóvil por Madrid con un pequeño recorrido que le ha llevado hasta el Movistar Arena, donde se celebra el acto ‘Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, la economía y el deporte’ con representantes de la sociedad civil. El papa salió de la Nunciatura en un coche cerrado que le ha llevado hasta la sede de RTVE en Torrespaña. En el aparcamiento de estas instalaciones se ha bajado de ese vehículo para subirse al papamóvil e iniciar su recorrido al pabellón donde le esperaban miles de personas. Ya en el papamóvil, donde iba acompañado por su secretario y por el arzobispo de Madrid, José Cobo, León XIV recorrió parte de las calles O’Donnell y Doctor Esquerdo hasta la parte trasera del Movistar Arena.

Visita papa León XIV | Víctima de abusos simula reunirse con el papa: «No queremos solo buenas palabras» Miguel Hurtado, primer denunciante de los abusos en la Abadía de Montserrat y portavoz de Reparación Integral Ya (RIYA), simuló este domingo una reunión con el papa León XIV para exponerle sus preguntas y denunciar que las asociaciones han sido excluidas de la visita papal: «No queremos solo buenas palabras». El primer denunciante del caso de abusos de Montserrat y portavoz del movimiento ‘Reparación Integral Ya’, Miguel Hurtado, durante una protesta en el exterior de la Nunciatura Apostólica. EFE/ Mariscal Frente a la Nunciatura apostólica donde se aloja el sumo pontífice y rodeado de varias decenas de personas y numerosos medios de comunicación, Hurtado se colocó frente a una fotografía de grandes dimensiones del papa a la que le explicó que en 2019 hizo pública su historia, la de un niño abusado junto con otra docena de menores en la abadía de Montserrat.

Visita papa León XIV | El papa León XIV ya se encuentra en el Movistar Arena para el encuentro «Tejer Redes» Miles y miles de ciudadanos han dado la bienvenida al Santo Padre durante su entrada en el Movistar Arena, en la capital española, donde se celebrará el encuentro “Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte” El papa León XIV saluda a la multitud a su llegada al encuentro “Tejer redes con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte” en el Movistar Arena, durante su viaje apostólico a Madrid, España, el 7 de junio de 2026. REUTERS/Yara Nardi

Visita papa León XIV | Antonio Banderas, una de las estrellas que participará en el encuentro «Tejer Redes» El papa León XIV protagonizará la tarde de este domingo uno de los actos más destacados de su visita a España con el encuentro ‘Tejer Redes’, celebrado en el Movistar Arena de Madrid. Este evento será conducido por los periodistas Carlos Franganillo y Lara Síscar, el acto cuenta con la participación de figuras como Antonio Banderas, Sara Baras, Rozalén, Carolina Marín y Teresa Perales.

Visita papa León XIV | El papa León XIV se dirige al Movistar Arena para el encuentro «Tejer Redes» Este encuentro contará con representantes del mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte, junto a miembros de la sociedad civil. Según la organización, el evento que dará comienzo a las 17:00 hora canaria será un espacio de diálogo en torno a la «cultura del encuentro».

Visita papa León XIV | El papa León XIV se reúne con los miembros de la Orden de San Agustín

Visita papa León XIV | Una marea multicultural se congrega en la misa papal de Cibeles Las calles que confluyen en la madrileña plaza de Cibeles congregaron este domingo a más de 1,2 millones de personas que no han querido perderse la primera misa oficiada por el papa León XIV en su viaje a España. Aunque una mayoría de asistentes eran españoles, también había una gran multitud de nacionalidades entre los devotos reunidos en el centro de Madrid. Era el caso de Anastasi (congoleña que vive en Bilbao), Getulia y Karina (mexicanas y residentes en Tres Cantos), un grupo de tres religiosas de la Orden de Nuestra Señora de la Merced. Con sillas plegables colgando en las espaldas y gorras cubriendo sus cabezas para sobrellevar las largas esperas y el sofocante calor, han atendido a EFE al término de la misa y de la posterior procesión del Corpus Christi presidida por el pontífice. «Ha sido espectacular. Gente de todo tipo, de distintos lugares, distintos rostros… Formando una gran familia», ha comentado Getulia sobre la eucaristía. La realidad de estas tres fieles se ha repetido entre las más de un millón de personas congregadas en el centro de Madrid.

Visita papa León XIV | Presos de Soto del Real en la misa del papa: «Sentimos que estábamos ante un hombre noble» «Que quien busca la libertad la encuentre en tu amor de padre». Con esta leyenda en la parte trasera de la camiseta han acudido a la misa celebrada este domingo en Madrid por el papa 16 presos de la cárcel madrileña de Soto de Real, emocionados por haber sentido que León XIV, un hombre «sincero y noble», estaba con ellos. Jefferson, ecuatoriano, y Manuel Jesús, originario de la República Dominicana, reconocen, en conversación telefónica con EFE, la suerte que han tenido de ser elegidos para lo que en términos penitenciarios se conoce como actividad programada, es decir, salidas a la calle organizadas y preparadas para reclusos que, al menos, hayan cumplido la cuarta parte de la condena. Paulino Alonso, capellán del centro penitenciario, movió esta actividad nada más enterarse de que el pontífice iba a viajar a España. El capellán relata que intentó que los reclusos pudieran participar en un «acontecimiento tan importante para que no se sintieran un mundo aparte», sino miembros también de la sociedad y de la Iglesia de Madrid.

Visita papa León XIV | Víctimas y supervivientes de los abusos sexuales de la Iglesia denuncian su exclusión Las principales asociaciones de víctimas y supervivientes de los abusos sexuales en la Iglesia han denunciado su exclusión en la visita papal, ya que no han sido convocados y temen que el pontífice solo se reúna con personas que han participado en el proyecto Repara, puesto en marcha por la archidiócesis de Madrid para atender a los afectados. De hecho, los miembros de estas asociaciones tienen previsto manifestar sus críticas a la gestión de la visita la tarde de este domingo y del lunes ante la Nunciatura -donde se aloja el papa- para reclamar ser escuchadas. Repara fue organizado en 2020 en la archidiócesis de Madrid para la atención a víctimas y la prevención de abusos sexuales, espirituales y de conciencia en su entorno eclesial.

Visita papa León XIV | León XIV se reunirá este lunes por la tarde con víctimas de abusos en la Iglesia El encuentro del papa León XIV con víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia tendrá lugar este lunes a las 15:15 hora canaria en la sede de la Nunciatura en Madrid, según confirmaron fuentes conocedoras de la reunión. La oficina de prensa del Vaticano anunció que el sumo pontífice se iba a reunir con las víctimas la víspera del viaje del pontífice a Madrid, pero no reveló el lugar ni el momento de la cita. Tendrá lugar finalmente este lunes, en su último día en Madrid, después de que León XIV acuda al Congreso de los Diputados para pronunciar un inédito discurso ante las Cortes Generales.

Visita papa León XIV | El papa León XIV lanza un mensaje en redes sobre la festividad del Corpus Christi El papa León XIV compartió en su cuenta de X un mensaje con motivo de la festividad del Corpus Christi, en el que invita a los fieles a redescubrir el sentido profundo de esta celebración. El sumo pontífice recuerda que no se trata de una fecha más del calendario litúrgico, sino de una oportunidad para renovar la fe en la presencia viva de Cristo Resucitado, que continúa acompañando a su pueblo y haciéndose presente en la Eucaristía como alimento para la vida. Asimismo, León XIV subrayó que la procesión del Corpus expresa a un Dios cercano que sale al encuentro de las personas y camina junto a ellas en sus alegrías y dificultades. En su reflexión, anima a los creyentes a dejar atrás el egoísmo y la indiferencia, permitiendo que la presencia de Cristo transforme sus vidas y los convierta en agentes de esperanza, solidaridad y renovación en la sociedad.

Visita papa León XIV | Las banderolas adornan las farolas de Santa Cruz de Tenerife a la espera del Santo Padre Santa Cruz de Tenerife se prepara para recibir al papa León XIV con una ciudad engalanada para la ocasión. Cerca de un centenar de carteles y banderolas decoran las principales vías por las que transitará el papamóvil, en un recorrido que partirá desde el Colegio de La Salle hasta el puerto de la capital tinerfeña. Los mensajes de bienvenida al Santo Padre y el lema de su viaje a España, “Alzad la mirada”, ya forman parte del paisaje urbano. Los preparativos también avanzan a buen ritmo en el muelle de Santa Cruz de Tenerife, donde se celebrará uno de los actos centrales de la visita. Los técnicos ultiman la distribución de los 222 subsectores del recinto y ya han comenzado a llegar las más de 30.000 sillas destinadas al público.

Visita papa León XIV | Gran Canaria sigue preparando todos los escenarios para la visita papal La visita papal a Gran Canaria contará con tres escenarios principales: dos de ellos en la capital insular y un tercero en el muelle de Arguineguín. El montaje se desarrolla a contrarreloj para que todos los espacios estén listos en los plazos previstos, en el marco de un amplio despliegue logístico y organizativo.

Visita papa León XIV | Horas de espera para miles de fieles que asistieron a la misa de Cibeles Según datos facilitados por la organización, más de un millón y medio de personas asistieron a la misa celebrada en la madrileña plaza de Cibeles, oficiada por el papa León XIV. El transporte público y los accesos a la zona se vieron colapsados en algunos momentos debido a la afluencia masiva de fieles.

Visita papa León XIV | León XIV pide no caer en la tentación de la polarización durante su homilía «Nadie puede arrodillarse ante Dios y despreciar al hermano», ha sido el mensaje que ha dejado el pontífice en su homilía, en la que además ha instado a los católicos a implicarse en los desafíos de la sociedad. «Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar«, exclamó durante la misa del Corpus Christi.

Visita papa León XIV | El papa León XIV celebró su primera eucaristía en España ante más de un millón de fieles Las calles que confluyen en la madrileña plaza de Cibeles congregaron este domingo a más de 1,2 millones de personas que no han querido perderse la primera misa oficiada por el papa León XIV en su viaje a España.

Visita papa León XIV | Santa Cruz de Tenerife reorganiza el transporte público por la visita del papa León XIV El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Movilidad, y en coordinación con la Policía Local, reorganizará el servicio de transporte público urbano, desarrollado por la empresa concesionaria Titsa, con motivo de la visita del papa León XIV. Este reorganización contempla un refuerzo de frecuencias en las horas de mayor afluencia, el establecimiento de guaguas lanzadera para suplir las suspensiones de líneas, así como la habilitación de un carril exclusivo para estos vehículos en la avenida Tres de Mayo y en la calle Fomento.

Visita papa León XIV | León XIV se reúne esta tarde con 200 hermanos agustinos españoles en Nunciatura El papa León XIV mantendrá este domingo un encuentro privado con miembros de la familia agustiniana. Cerca de doscientos religiosos y religiosas tendrán la oportunidad de reunirse con quien durante años fue su compañero y amigo, el entonces fray Robert Prevost, en la sede de la Nunciatura Apostólica de Madrid. Para la ocasión, los asistentes han preparado cuidadosamente sus hábitos, la vestimenta con la que serán recibidos por el primer pontífice agustino de la historia. La reunión se celebrará en la Nunciatura Apostólica, dirigida por el arzobispo italiano Piero Pioppo. El encuentro reunirá no solo a miembros de la Orden de San Agustín, sino también a monjas agustinas y representantes de los agustinos recoletos, reflejando la diversidad de ramas que conforman la familia agustiniana.

Visita papa León XIV | La bendición papal de la Torre de Jesús culmina la obra más simbólica de Gaudí La bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia por parte del papa León XIV el próximo 10 de junio culminará la obra arquitectónica más simbólica de Antoni Gaudí, puesta al servicio de la proyección global de la fe cristiana y convertida en el principal reclamo turístico de Cataluña. Con sus 172,5 metros, la torre de Jesús es la más imponente del templo situado en el Eixample de Barcelona y se encuentra rematada por una cruz visible desde gran parte de la ciudad que invita a «alzar la mirada», tal y como reza el lema utilizado por la Iglesia para la visita del pontífice a Cataluña.

Visita papa León XIV | El Samur-PC atendió a 323 personas durante la misa del papa El dispositivo especial desplegado por el Samur-PC durante la misa del Corpus Christi oficiada por el papa León XIV en la plaza de Cibeles realizó 323 atenciones, de las que 9 han requerido traslado, sin que se hayan producido incidencias de gravedad. Así informó Emergencias Madrid este domingo, que destacó, asimismo, que 15 peregrinos que han pernoctado en un colegio se han visto afectados por una intoxicación alimentaria, y el Samur-PC ha tenido que trasladar a un hospital a dos de ellos. El Samur-PC instalaron seis puestos sanitarios avanzados (PSA) en el entorno de la plaza de Cibeles con motivo de la misa de este domingo, que ha congregado a 1,5 millones de personas, según la organización (cifra que la Delegación del Gobierno en Madrid ha rebajado a 1,1 millones).

Visita papa León XIV | El rey, al despedir al papa tras la misa en Cibeles: «Madrid ha respondido» El rey Felipe destacó este domingo, al despedir al papa León XIV tras la misa en la plaza de Cibeles, la respuesta de Madrid y sus habitantes, que hoy han llenado las calles del centro para seguir la celebración litúrgica. «Madrid ha respondido», afirmó el rey a León XIV cuando, finalizada la misa, le ha despedido a las puertas del Ayuntamiento, acompañado de la reina, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Visita papa León XIV | Las Palmas de Gran Canaria adorna la plaza Santa Ana por el Corpus Christi El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del servicio de Parques y Jardines, ha adornado la plaza de Santa Ana con una alfombra de más de 600 metros cuadrados con motivo de la celebración del Corpus Christi. Las Palmas de Gran Canaria adorna la plaza Santa Ana por el Corpus Christi. Imagen del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria La alfombra, en la que se puede leer el mensaje ‘Sí a la paz’, se ha adornado con más de 1.000 ramos de flores, sal, picón negro, arena amarilla y arena blanca, así como 475 metros cuadrados de césped, segado durante la última semana, siendo este el material del que se sirve esta institución para dar forma, según informó la misma en nota de prensa. En la alfombra se representa un globo terráqueo y el mensaje ‘Sí a la paz’. Los colores principales elegidos para ello son el negro, el blanco, el verde y el rojo, para representar tanto al bandera palestina como la saharaui.

Visita papa León XIV | María Jesús Montero ve «muy necesarios» los mensajes de «humanidad» de León XIV La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, calificó este domingo de «muy necesarios» los mensajes de «humanidad y fraternidad» del Papa León XIV en su visita a España. «Muy necesarios los mensajes de humanidad y fraternidad que el Papa León XIV trae en su visita a España, en defensa de una sociedad comprometida con la justicia social y el bien común», escribió en su cuenta de la red social X la también secretaria general del PSOE de Andalucía. Por otro lado, Montero agregó que «atender y acoger a los más vulnerables no solo debe ser una actitud religiosa o moral, también debe traducirse en políticas públicas y en una acción de gobierno que no deje a nadie atrás».

Visita papa León XIV | Una plataforma contra la pederastia pide a León XIV que actúe ante la inacción de los obispos El Frente Cívico contra la Pederastia en Canarias ha hecho pública una carta al papa León XIV con motivo de su próxima visita a las islas, en la que le pide que actúe de manera directa e inmediata contra la inacción y silencio que atribuye a los obispos españoles frente a los abusos sexuales a menores en la Iglesia. El coordinador del colectivo, Abel Román, ha enmarcado esta misiva en la defensa de los 14.994 sacerdotes españoles que realizan una labor «extraordinaria» y que se sienten avergonzados ante la inacción de los obispos. La plataforma ha acusado a la cúpula eclesiástica de no dar ejemplo y ha criticado que, ante las denuncias de los feligreses afectados, los responsables optan por ignorar los casos o trasladar a los curas implicados a otros lugares. Según la entidad ciudadana, esta práctica favorece que el agresor continúe delinquiendo en su nueva parroquia y agrava el sufrimiento de las víctimas, que perdura durante toda su vida.

Visita papa León XIV | Almeida entregó la llave de oro de la ciudad al sumo pontífice Antes de celebrar la multitudinaria misa, el papa León XIV recibió de manos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la Llave de oro de la ciudad y firmó en el libro de honor en la sede del Ayuntamiento de la capital. En el libro ha dejado escrito su deseo de que «Madrid siga siendo una ciudad acogedora e integradora, donde la vida en sociedad se inspire en los antiguos valores humanos». En la agenda de la tarde, y tras un breve descanso en la Nunciatura donde se aloja, León XIV asistirá a un encuentro con el mundo de la cultura, el arte, el deporte y la economía en el Movistar Arena.

Visita papa León XIV | El calor no impide el baño de masas en la misa multitudinaria de Cibeles Ni el intenso calor de este domingo ha frenado la afluencia masiva de fieles a las calles de Madrid para ver al papa León XIV. Desde primeras horas de la jornada, cientos de miles de personas han esperado pacientemente durante horas con el objetivo de presenciar el paso del pontífice, en una cita que ha desbordado todas las previsiones de asistencia. Antes de la misa central, que reunió a más de 1,2 millones de personas según los organizadores, el papa recorrió por tercera vez las calles de la capital a bordo del papamóvil. Durante el trayecto volvió a protagonizar un multitudinario baño de masas, saludando constantemente a los fieles congregados a lo largo del recorrido. León XIV tampoco dudó en ordenar varias paradas del vehículo cuando lo consideró oportuno para acercarse a los asistentes, bendecir a bebés que le acercaban los equipos de seguridad y compartir breves momentos de cercanía con los peregrinos.

Visita papa León XIV | León XIV centra su homilía en los más débiles León XIV centra su homilía en los más débiles El papa León XIV comenzósu homilía con un homenaje a la tradición religiosa de España, al Corpus Christi y a sus «solemnes procesiones», tras lo que ha recordado que también en España el día del Corpus se celebra el Día de la Caridad. Desde ahí, el sumo pontífice invitó a todos a salir del «egoísmo, de la indiferencia, de una fe cómoda y privada» y alentó a los católicos españoles a que se abran «a los hermanos, a las familias, a los pobres, a quienes sufren y a quienes han perdido la esperanza». «Nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común», subrayó.

Visita papa León XIV | León XIV llama a no despreciar al hermano en la misa de Cibeles El papa León XIV congregó este domingo en Madrid a más de 1.200.000 personas en el que ha sido hasta ahora el acto más multitudinario de su visita a España, una misa en la plaza de Cibeles en la que ha marcado el camino a los fieles para salir de una fe «cómoda y privada» y comprometerse con el bien común. «Nadie puede arrodillarse ante Dios y despreciar al hermano», ha sido el mensaje que ha dejado el pontífice en su homilía, en la que además ha instado a los católicos a implicarse en los desafíos de la sociedad: «Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar», ha exclamado durante la misa del Corpus Christi.

Visita papa León XIV | Colectivos LGTBI+ cristianos de Canarias piden una inclusión plena en la Iglesia Representantes de colectivos de diversidad sexual vinculados a la Iglesia en Canarias han aprovechado la visita del papa León XIV para reivindicar el reconocimiento pleno de las personas LGTBI+ dentro de la comunidad católica. Desde la fe, pero también desde la reivindicación, han defendido que la orientación sexual no es incompatible con la vivencia cristiana y han reclamado que la Iglesia avance hacia una mayor inclusión de quienes forman parte de estos colectivos. Entre las voces presentes se encontraban miembros de Padis Canarias y Crismhom, que apelaron a los mensajes recientes del pontífice sobre la necesidad de actuar con humanidad. Los participantes insistieron en que todas las personas bautizadas deben poder acceder y participar en igualdad de condiciones

Visita papa León XIV | Madrid se vuelca en una multitudinaria celebración del Corpus Christi La Plaza de Cibeles y las calles del centro de Madrid se llenaron de fieles durante la misa y procesión del Corpus Christi presididas por el Santo Padre. La asistencia superó las previsiones de la organización, en una jornada marcada por la emoción, la devoción y las muestras de fe de los asistentes. Tras estos actos, el sumo pontífice continuará con una intensa agenda en la capital, que incluyó encuentros institucionales y culturales. La visita se completará con la celebración de la denominada «Noche en Blanco y Amarillo», una iniciativa que mantendrá abiertos teatros y museos para acercar la cultura a ciudadanos y visitantes.

Visita papa León XIV | Santa Cruz de Tenerife se prepara para la misa: 30.000 sillas y escenario en fase final de montaje El puerto de Santa Cruz de Tenerife será el escenario de la última misa multitudinaria del papa León XIV en su visita a España, un evento que contará con asistencia de unas 30.000 personas.

Visita papa León XIV | El sumo pontífice bendice a varios bebés en su primer día en España Una de las imágenes más curiosas del primer día del sumo pontífice en Madrid ha sido la bendición de varios bebés, tanto durante su recorrido en el papamóvil como en los distintos actos oficiales.

Visita papa León XIV | Más de 30.00 claveles decoraron la procesión del Corpus Christi La procesión del Corpus Christi al término de la misa que ha presidido León XIV en la Plaza de Cibeles de Madrid este caluroso domingo ha dejado la imagen inédita de un papa procesionando con el Santísimo por una engalanada calle de Alcalá convertida en una gran alfombra floral con más de 30.000 claveles. Tras la celebración del rito de la comunión se ha colocado la hostia consagrada en la custodia -una pieza elaborada en 1943 por los talleres de Arte Granda en plata dorada, esmaltes, amatista y diamantes y vinculada a la historia de Madrid- y se ha puesto en el centro del altar.

Visita papa León XIV | Colectivos de mujeres y personas LGTBI+ acudieron a la misa de Cibeles Colectivos de mujeres y de la comunidad LGTBI+ acudieron a la misa que el papa León XIV ofreció en la plaza de Cibeles de Madrid con una postura reivindicativa, para pedir su inclusión «como cristianos de primera categoría» dentro de la Iglesia o que puedan recibir «sin distinción» sacramentos como el matrimonio. «Queremos una Iglesia de iguales, no queremos una Iglesia de poderosos«, reivindicó Teresa Casillas, miembro de Revuelta de Mujeres en la Iglesia.

Visita papa León XIV | La Santa Misa cierra con una participación superior al millón de fieles

Visita papa León XIV | La procesión del Corpus Christi recorrió unos 600 metros por el centro de Madrid

Visita papa León XIV | Los coros brillan en la multitudinaria misa de León XIV en Cibeles

Visita papa León XIV | El papa recorre las calles del centro de Madrid a pie El sumo pontífice ha recorrido a pie varias calles del centro de Madrid, una imagen poco común que pone de relieve la austeridad de la procesión del Corpus Christi. La periodista Silvia Mascareño ofreció más detalles en directo sobre este momento que pasará a la historia.

Visita papa León XIV | León XIV preside la procesión del Corpus Christi por Cibeles y la calle Alcalá El papa León XIV preside este domingo la procesión del Corpus Christi por la plaza de Cibeles y la calle de Alcalá tras una custodia del Santísimo Sacramento de 1943 y que se guarda en el Museo de la Catedral de la Almudena. Una monja da la comunión en la Plaza de Cibeles durante la misa del Corpus Christi oficiada por papa León XIV este domingo en Madrid. EFE/Borja Sanchez-Trillo El pontífice procesiona bajo palio, una tradición antigua que León XIV recuperó el año pasado en el Corpus por las calles de Roma. En la procesión, también participan varios niños que han hecho la comunión este año, un grupo de laicos, prestíberos, todos los cardenales, arzobispos y obispos. La procesión del Corpus Christi recorrerá unos 600 metros, saliendo por la calle Alcalá en dirección a la Gran Vía, girando a la altura de la iglesia de San José para regresar hacia la plaza de Cibeles por el otro carril.

Visita papa León XIV | La reina Letizia vuelve a utilizar el color blanco en la misa de Cibeles La reina Letizia ha vuelto a utilizar el ‘privilegio del blanco’ para acudir a la misa de Cibeles que preside el papa León XIV mientras que la princesa de Asturias y la infanta Sofía han elegido diseños en tonos pastel para la ocasión. El rey Felipe VI, la reina Letizia y la princesa Leonor y la infanta Sofía recibieron a León XIV la calle Alcalá por donde el papa León XIV ha entrado al Ayuntamiento de la capital. Momentos después la Familia Real se ha situado en el lado izquierdo el altar instalado en la Plaza de Cibeles donde se ha celebrado la misa y la procesión por la festividad del Corpus Christi este domingo.

Visita papa León XIV | «No os encerréis en una devoción privada»: el mensaje de León XIV a los católicos españoles En la homilía celebrada en Cibeles, León XIV hizo una petición a «la España de hoy y de mañana»: que «la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy«. «Nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común», ha subrayado en una homilía. Y, por ello, el sumo pontífice alentó también a los católicos españoles a que no se encierren «en una devoción privada», sino que abran a los que «a los hermanos, a las familias, a los pobres, a quienes sufren, a quienes han perdido la esperanza».

Visita papa León XIV | El papa llevará en el Corpus una custodia de 1943 de la Catedral de Almudena El papa llevará una custodia del Santísimo Sacramento del 1943 y que se guarda en el Museo de la Catedral de la Almudena y hará la procesión bajo palio, un dosel que lo protegerá y una tradición antigua que León XIV recuperó el año pasado en el Corpus por las calles de Roma.

Visita papa León XIV | León XIV destaca la huella del Corpus Christi en la cultura y la vida de España El papa inició su homilía en la plaza de Cibeles, en Madrid, con un homenaje a la tradición religiosa de España, al Corpus Christi y a sus «solemnes procesiones», que «han plasmado durante siglos la piedad, el arte, la música, la arquitectura y la vida del pueblo español». Vista general de los fieles que asisten a la misa del Corpus Christi oficiada por el papa León XIV este domingo en la Plaza de Cibeles de Madrid. EFE/Chema Moya Después de la misa, el sumo pontífice presidirá la procesión del Corpus Christi, y ha explicado que de esta manera «Jesús camina por las calles, atraviesa las plazas, visita nuestros barrios, habita los lugares de nuestra vida cotidiana».

Visita papa León XIV | León XIV exhorta a salir del egoísmo y no despreciar al hermano en la misa de Madrid El papa León XIV ha exhortado a los católicos españoles a no despreciar al hermano y salir del «egoísmo, la indiferencia y de una fe cómoda y privada» para comprometerse con «el bien común», en la multitudinaria misa que ha celebrado en la plaza de Cibeles de Madrid, previa a la procesión del Corpus Christi por las calles de la capital. «Nadie puede arrodillarse ante Dios y despreciar al hermano», ha recordado León XIV a los fieles, a quienes ha instado a «romper las cadenas de todo egoísmo«.

Visita papa León XIV | Cobo asegura que la Iglesia «no está llamada a levantar muros, sino a abrir puertas» El arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, ha asegurado este domingo en la misa del Corpus Christi que preside el papa León XIV en la Plaza de Cibeles de Madrid que la Iglesia «no está llamada a levantar muros, sino a abrir puertas y a avivar el fuego del Espíritu en medio de la ciudad«. Con estas palabras el prelado ha dado la bienvenida al pontífice al comienzo de la Eucaristía, donde ha agradecido a Dios «la visita de su santidad a esta tierra, pórtico de entrada a España y puerta abierta al otro lado del Atlántico». «Desde esta Iglesia que peregrina en Madrid le damos la bienvenida con alegría sincera y corazón agradecido», ha dicho al comienzo de su su intervención el arzobispo de Madrid.

Visita papa León XIV | Continúan llegando fieles a la Plaza de Cibeles Desde primera hora de la mañana, miles de personas se han ido acercando a la Plaza de Cibeles de Madrid para asistir a la eucaristía del pontífice. El aforo estaba previsto para un millón de personas, y ya se calcula que se encuentran alrededor de millón y medio de fieles. Informa. RTVC.

Visita papa León XIV | El Papa recibe la Llave de Oro de la ciudad antes de la ceremonia Ya en Cibeles, el papa recibe de manos del alcalde, José Luis Martínez Almeida, la Llave de Oro de la ciudad antes de la ceremonia. Los reyes asisten a esta misa junto a la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Por parte del Gobierno están la ministra de Educación, Milagros Tolón. Desde primera hora de la mañana, eran muchos los ciudadanos que se dirigían caminando hacia Cibeles y se sorprendían al ver aparcado el papamóvil y varios centenares han optado por agolparse y esperar para ver de cerca al santo padre.

Visita papa León XIV | Un millón doscientas mil personas acuden a la misa del papa en Cibeles Un millón doscientas mil personas acuden a la misa del papa en Cibeles del pontífice. Ya todo se encuentra preparado para que comience este encuentro multitudinario.

Visita papa León XIV | El papa llega en papamóvil a Cibeles para celebrar la multitudinaria misa El papa León XIV ha llegado a la plaza de Cibeles tras un recorrido en papamóvil para presidir la misa y la procesión por la festividad del Corpus Christi en el que se espera que sea el acto más multitudinario de su visita a España. Pasadas las 09:00 horas el papa ha salido de la Nunciatura en un coche cerrado y minutos después, en el Instituto Ramiro de Maeztu, ha descendido del vehículo y se ha subido al papamóvil para iniciar su recorrido por la calle Serrano. El Papa llega a Cibeles. Reuters.

Visita papa León XIV | Sin incidentes en la seguridad del viaje del papa, un test de estrés para la Policía El viaje del papa a España se está desarrollando con normalidad en el amplio dispositivo de seguridad desplegado por la Policía y que supone un reto logístico y un test de «estrés y resistencia» para los agentes que participan. Así lo ha asegurado a EFE el comisario jefe de las Unidades de Intervención Policial (UIP), Javier Orcaray, antes de que comience en Cibeles la misa presidida por León XIV, que, según este mando, seguirán al menos unas 800.000 personas en el entorno de esta plaza madrileña.

Visita papa León XIV | Importante despliegue de medios en Cibeles Amplío despliegue de medios de comunicación en la plaza Cibeles de Madrid este domingo, donde el pontífice oficiará una misa. Se prevé que será el acto más multitudinario de la visita León XIV a España.

Visita papa León XIV | El pontífice abandona la Nunciatura con destino a Cibeles para oficiar la misa del Corpus El papa León XIV ha abandonado la Nunciatura, donde se aloja en Madrid, desde dónde se dirige a la madrileña Plaza de Cibeles para oficiar la misa del Corpus este domingo. El pontífice ha salido a las 9:09 en vehículo cerrado desde la Nunciatura donde varias decenas de curiosos esperaban su salida entre un fuerte dispositivo policial, pero antes de iniciar su marcha ha bajado la ventanilla y acariciado a un bebé que le han acercado.

Visita papa León XIV | Cientos de personas hacen cola para acceder a la misa del papa en Cibeles Cientos de personas hacen cola desde primera hora de la mañana en la plaza de Cibeles de Madrid y los alrededores, donde tendrá lugar la misa del papa este domingo, para acceder a los distintos sectores en los que el público tiene su lugar asignado con un código QR. En las inmediaciones de las calles Gran Vía y Alcalá, grupos de voluntarios reciben instrucciones para atender a los asistentes mientras cientos de personas empiezan a coger sitio frente a las vallas para la misa, que comenzará a las diez de la mañana, aunque los accesos estarán abiertos de siete a nueve.

Visita papa León XIV | Tras la misa, el papa presidirá la procesión del Corpus Christi Tras la misa, el papa presidirá la procesión del Corpus Christi en la que portará el Santísimo desde la Plaza de Cibeles, subirá por la calle de Alcalá hasta llegar a la iglesia de San José, en la confluencia con Gran Vía, donde dará la vuelta para regresar al escenario convertido en altar. Para la ocasión, la Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas (Pontevedra) ha elaborado 16 grandes alfombras de 3 metros de ancho a lo largo de más de 500 metros de la calle Alcalá con composiciones que incorporan elementos emblemáticos de la iconografía cristiana, como la Sagrada Forma y las Llaves de San Pedro integradas en una concha de peregrino.

Visita papa León XIV | Medio millar de periodistas cubren desde la Plaza de Cibeles la misa que oficiará el papa Medio millar de periodistas, informadores y creadores de contenido de todas las nacionalidades están acreditados para cubrir la misa por la festividad del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles de Madrid que presidirá este domingo el papa León XIV a partir de las diez de la mañana. Han llegado pasadas las siete de la mañana en ocho autobuses desde el Centro de Prensa Internacional, situado en la Puerta del Sol, para colocarse en las tribunas habilitadas para cubrir la eucaristía en directo. Entre ellos, dos profesionales de Perú que desde hace dos días están en Madrid para cubrir el viaje apostólico del papa por España que, además de la capital, hará parada en Barcelona y las islas Canarias.

Visita papa León XIV | La visita del papa y su discurso ante el Congreso marcan la agenda política de la semana La visita del papa a España seguirá marcando la actualidad institucional durante la semana próxima, con su discurso el lunes en el Congreso de los Diputados, donde este miércoles el PP volverá a apretar al Gobierno tras las últimas novedades judiciales sobre el caso Leire. La semana empezará el lunes con la visita de León XIV a las Cortes, la primera de un pontífice al Palacio del Congreso, por lo que la expectación ante la misma y, especialmente, su discurso hace de este momento uno de los más esperados de su viaje a España.

Visita papa León XIV | Un centro cultural reconvertido en capilla para consagrar hostias para la misa del papa El centro cultural Fernán Gómez, en la plaza Colón de Madrid, se ha reconvertido este domingo en capilla para consagrar parte de las hostias que se repartirán en la misa que el papa celebrará en las inmediaciones y organizar desde aquí a algunos de los ministros y ministras de comunión. Este centro cultural es uno de los lugares habilitados para consagrar las hostias para la misa junto a cinco iglesias de la zona: la parroquia de San José, la basílica de Jesús de Medinaceli, la parroquia de San Jerónimo el Real, la parroquia de San Manuel y San Benito y la parroquia de Santa Bárbara.

Visita papa León XIV | Agenda completa este domingo en Madrid 9:00 (hora canaria). Misa en Cibeles y procesión del Corpus Christi .

. 15:30 (hora canaria). Encuentro privado con los miembros de la orden de San Agustín , en la Nunciatura Apostólic

, en la Nunciatura Apostólic 17:00 (hora canaria). Encuentro « tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte » en el Madrid Arena.

» en el Madrid Arena. 18:30 (hora canaria). Cena en la Residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid. El papa León XIV durante un momento de la vigilia de oración en la Plaza de Lima durante su viaje apostólico en Madrid, España, el 6 de junio de 2026. REUTERS/Mohammed Salem