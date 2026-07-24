Las fiestas de Las Nieves de Agaete reúnen más de 40 actos durante casi un mes

Las bandas Guayedra y Agaete protagonizarán el pregón, mientras que la Subida de la Bandera abrirá este sábado las principales citas del programa

Las fiestas en honor a Nuestra Señora de Las Nieves de Agaete contarán este año con más de 40 actos religiosos y populares dirigidos a públicos de todas las edades. La programación incluirá música en directo, actividades infantiles, eventos deportivos, encuentros vecinales y homenajes, además de las celebraciones tradicionales del municipio.

Las bandas de música Guayedra y Agaete serán las pregoneras de las fiestas por primera vez. La lectura del pregón tendrá lugar el viernes 31 de julio, a las 21:00 horas, en el frontis de la Iglesia de la Concepción.

Tras el acto se inaugurará la exposición «La Mirada de Fachico 1926-2026», incluida también dentro del programa festivo.

El cartel anunciador de esta edición ha sido creado por Paula Barroso Pérez y será la imagen de unas celebraciones vinculadas a la historia, la tradición, el sentimiento y la alegría de Agaete.

Cartel de las fiestas de Las Nieves de Agaete 2026

La alcaldesa del municipio, María del Carmen Rosario, ha destacado el orgullo de reunir como pregoneras a las dos bandas locales y ha agradecido el trabajo realizado por el personal municipal y la Policía Local para organizar las fiestas.

La regidora señaló que el programa llenará de actividad el municipio durante casi un mes y permitirá reunir a vecinos y visitantes, siempre desde el respeto a las tradiciones.

La Subida de la Bandera abre el programa

Una de las primeras citas destacadas se celebrará este sábado, 25 de julio, a las 12:00 horas, en la plaza de Tomás Morales, con el acto de entrega y Subida de la Bandera.

La encargada será la vecina de Agaete María Concepción González Trujillo, acompañada por la Agrupación Musical Guayedra. La jornada incluirá además la actuación de la Parranda Chasnera y, desde las 16:00 horas, un tardeo con Hierba Mala y Cuarta Klave.

Entre los principales actos religiosos figura la procesión del encuentro del miércoles 5 de agosto. La comitiva saldrá a las 12:00 horas desde la parroquia con la imagen de San José para encontrarse con la Virgen de Las Nieves en el Puente Viejo.

El jueves 6 de agosto se celebrará la solemne eucaristía, a partir de las 11:30 horas, en la Iglesia de la Concepción, seguida de la conocida como «procesión del pueblo».

El lunes 17 de agosto tendrá lugar otra solemne eucaristía, desde las 11:00 horas, y la posterior procesión de la imagen de Nuestra Señora de Las Nieves desde la Iglesia de la Concepción hasta la ermita.

La Rama, La Diana y La Retreta

Las citas más multitudinarias se concentrarán el 4 de agosto. La jornada comenzará a las 5:00 horas con La Diana, que partirá desde la fachada del Ayuntamiento de Agaete.

A las 10:00 horas saldrá La Rama desde el lateral de la Iglesia de la Concepción, mientras que La Retreta comenzará a las 22:00 horas desde el mismo punto.

El domingo 16 de agosto, el Puerto de Las Nieves acogerá La Retreta y los fuegos artificiales acuáticos como cierre de una de las jornadas finales de las celebraciones.

Música, humor y homenajes

La programación musical incluye varias verbenas y conciertos. Estrella Latina y Banda Larga actuarán el sábado 1 de agosto, mientras que la Noche Joven del domingo 2 contará con Pixie y Safari, Rodrigo Fénix y Aithamy DJ.

El lunes 3 actuarán Las Ladys, Bombazo Latino y Leyenda Joven, y el miércoles 5 será el turno de New Sabrosa y Armonía Show.

La Noche de Humor se celebrará el jueves 6 de agosto, con Darío López y el espectáculo «Hay gente pa’ todo». El lunes 10 tendrá lugar el concierto «Jóvenes Cantadores, 18 años cantando a Canarias».

El programa incluye también el tributo a Marc Anthony «Cambio de piel», el día 11; el espectáculo musical «El Rey», de Alexis Miranda junto al Mariachi Alma Mexicana, el 13; y un homenaje al marinero y un tributo a Manuel Carrasco a cargo de Próxima Parada, desde Sevilla, el 14 de agosto.

La Verbena del Perro contará el día 15 con Tacones Rojos y La Combinación. El domingo 16 actuarán Grupo Arena y Aithamy DJ.

El lunes 17 se celebrarán el concierto de la Agrupación Musical Guayedra y la actuación de Olga Cerpa y Mestisay con el espectáculo «La costa de los cantares».

El Festival Latino, previsto para el sábado 22 en el Puerto de Las Nieves, será otra de las propuestas musicales del programa.

Actividades para todas las edades

Los más pequeños tendrán también una programación propia. El lunes 27 de julio se desarrollará en el Parque Popular un taller divertido y participativo de la campaña Muy Nuestro.

Los días 29, 30 y 31 de julio se celebrarán talleres de reciclaje de farolillos, con inscripción previa, a partir de las 10:00 horas en el mismo espacio.

La Retreta infantil tendrá lugar el domingo 2 de agosto, a las 20:00 horas, mientras que la Fiesta de la Espuma se celebrará el jueves 13.

La programación se completa con charlas y eventos deportivos, además del Día del Mayor, el 7 de agosto; la ofrenda y fiesta canaria, el sábado 8; y el Día Internacional de la Juventud, que incluirá el II Encuentro de Jóvenes por Canarias, organizado por Juventud del Gobierno de Canarias, y el concierto de ST Pedro.