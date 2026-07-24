Tegueste propone conceder el título de Hijo Predilecto a ‘Pedri’

El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Tegueste propondrá a Pedro González, ‘Pedri’, como Hijo Predilecto de la Villa en el pleno municipal

El Ayuntamiento de Tegueste propondrá al Pleno de la Corporación la concesión del título de Hijo Predilecto de la Villa a Pedro González López, «Pedri». Lo hará el grupo de Gobierno en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria deportiva y por convertirse en uno de los mayores referentes del deporte español, llevando siempre el nombre de Tegueste con orgullo dentro y fuera de nuestras fronteras.

Pedri, el tinerfeño que guía el sueño mundialista de España. Europa Press

Embajador y referente

Con esta iniciativa, el Consistorio quiere rendir homenaje no solo a los importantes logros alcanzados por el futbolista teguestero, sino también a los valores que representa y transmite en cada paso de su carrera. El esfuerzo, la humildad, la constancia, el compromiso y la cercanía han convertido a Pedri en un ejemplo para miles de jóvenes y en un embajador excepcional de Tegueste.

Prueba del apoyo incondicional de su pueblo, ha sido el seguimiento de la afición de cada uno de los partidos de la Selección Española durante este Mundial de Fútbol 2026 con un alto índice de participación en las convocatorias para seguir a “la Roja” a través de la pantalla gigante instalada por la concejalía de Deporte.

El alcalde de Tegueste, Norberto Padilla, ha señalado que «Pedri representa a la perfección los valores que queremos reconocer con la máxima distinción del municipio. Su talento y sus éxitos deportivos son motivo de orgullo para todos los teguesteros y teguesteras, pero lo que realmente le hace merecedor de este reconocimiento es la humildad con la que siempre ha llevado el nombre de Tegueste allí donde ha competido. Nunca ha olvidado sus raíces y se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones, demostrando que con trabajo, esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar las metas más altas sin perder la cercanía y los valores que nos identifican como pueblo».

Vínculo con su municipio

Desde sus primeros pasos en el fútbol base hasta su consolidación como una de las grandes figuras del FC Barcelona y de la Selección Española, Pedri ha mantenido un estrecho vínculo con su municipio natal. Ha mostrado siempre el orgullo de sus orígenes y contribuido a que el nombre de Tegueste se reconozca internacionalmente. Su trayectoria deportiva, unida a su comportamiento ejemplar dentro y fuera del terreno de juego, le han convertido en uno de los deportistas más admirados del panorama nacional e internacional.

La propuesta será elevada al próximo Pleno municipal para iniciar el correspondiente expediente de concesión del título de Hijo Predilecto de la Villa. Es la máxima distinción honorífica que puede otorgar el Ayuntamiento de Tegueste. Con este reconocimiento, el Consistorio quiere expresar el cariño y la admiración de todo un municipio hacia uno de sus vecinos más ilustres, cuya trayectoria continúa siendo motivo de orgullo para toda la ciudadanía teguestera.