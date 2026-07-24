La Fiesta del Pino 2026 traerá multitud de actos

La programación incluye también a Cali y El Dandee, Katie James y Bejo, además de la Romería Ofrenda o el Festival Folclórico de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria ha presentado este viernes el programa de actos de Las Fiestas en Honor a Nuestra Señora del Pino 2026. Se celebrará durante el mes de septiembre en Teror, Gran Canaria.

Además de los actos religiosos y las celebraciones tradicionales que cada año reúnen a miles de personas en Teror, la programación incluye conciertos, festivales, actividades culturales y deportivas.

Entre los principales nombres del cartel de artistas se encuentran la cantante mexicana Lila Downs, Nena Daconte (día 5), Seguridad Social (día 8), Cali y El Dandee (día 10), Katie James (día 11) y Bejo (día 5).

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó la dimensión de unas fiestas en las que “se mezcla la memoria, devoción popular, la fe y el arraigo compartido por distintas generaciones”.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria junto a otras autoridades / Cabildo de Gran Canaria

El 5 de septiembre comenzarán los actos religiosos

La programación religiosa comenzará el 5 de septiembre con la Bajada de la Virgen de su Camerín. La subida tendrá lugar el día 20.

El día 6 de septiembre, víspera de la Romería-Ofrenda del Pino, se celebra en la Plaza de Sintes de Teror la 34º edición del Festival Folclórico de Gran Canaria.

Contará con la participación de las agrupaciones folclóricas de las ocho islas: Sabinosa de El Hierro, Dunas de Corralejo de Fuerteventura, Chemida de Gran Canaria, Coros y Danzas de La Gomera, Alfaguara de La Palma, Guadarfía de Lanzarote, Escuela de Folclore de Adeje de Tenerife y la Parranda de Los Toledo de La Graciosa.

El citado festival de carácter gratuito dará comienzo a las 20:30 horas. Este año rendirá tributo a la figura del veterano periodista Antonio Betancor. En 2016 el Cabildo de Gran Canaria le concedió el Roque Nublo de Plata en el apartado de Folclore.

Eucaristía con motivo de la festividad de la Virgen del Pino de Gran Canaria. Imagen de 2023 / Gobierno de Canarias

La Romería-Ofrenda será el 7 de septiembre

La 74ª edición de la tradicional Romería-Ofrenda del Pino se celebrará el 7 de septiembre, a partir de las 16:00 horas.

La comitiva estará encabezada por la carreta del municipio anfitrión, Teror, seguida de la del Cabildo de Gran Canaria. A continuación participarán La Aldea de San Nicolás y Mogán.

El 8 de septiembre, Día del Pino, se celebrarán distintas eucaristías en la Basílica de Nuestra Señora del Pino. Estará incluida la misa pontifical, y la procesión, prevista a las 12:00 horas.

Lila Downs, protagonista del Teresa de Bolívar

Otro de los actos culturales celebrados en los días 11 y 12 de septiembre, es el Encuentro de Música Popular Teresa de Bolívar. Cumple su 37º edición con artistas de Canarias, Colombia, México y España.

Se celebrará con carácter gratuito ambas noches a partir de las 20:00 horas en la Plaza de Nuestra Señora del Pino (día 11) y en la Plaza de Sintes (día 12). El cartel de artistas y grupos incluyen los nombres de Joaquín Sánchez y Adán Moreno, miembros de ‘Sonidos Migrantes’, la cantautora colombo-irlandesa Katie James, el cuarteto canario ContraVentura y la mexicana Lila Donws.

300 efectivos participarán en el dispositivo de seguridad

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, anunció un dispositivo de seguridad formado por 300 efectivos, 250 de la Guardia Civil y 50 de la Policía Nacional. A ellos se sumarán agentes de la Policía Local de Teror y refuerzos procedentes de otros municipios de Gran Canaria.

Pestana recordó que Canarias se encuentra en periodo de riesgo de incendios forestales. Pidió a los peregrinos que se desplacen por senderos forestales y vías secundarias que extremen la precaución.