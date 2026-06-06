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Galería de imágenes y vídeos de la visita del papa León XIV a Madrid

Redacción RTVC
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9:35 – El papa León XIV es recibido por los reyes de España

Los reyes Felipe y Letizia de España dan la bienvenida al papa León XIV a su llegada al aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, para iniciar su viaje apostólico, en Madrid, España, el 6 de junio de 2026. REUTERS/Yara Nardi
El papa León XIV desembarca del avión papal a su llegada al Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas para iniciar su viaje apostólico, en Madrid, España, el 6 de junio de 2026. REUTERS/Yara Nardi
Los reyes Felipe y Letizia de España dan la bienvenida al papa León XIV a su llegada al aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, para iniciar su viaje apostólico, en Madrid, España, el 6 de junio de 2026. REUTERS/Yara Nard

9:15 – Aterrizaje del papa León XIV en España

El avión papal que transportaba al Papa León XIV llega al Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas para comenzar su viaje apostólico, en Madrid, España, el 6 de junio de 2026. REUTERS/Violeta Santos Mour
REUTERS/Violeta Santos Moura

8:00 El papa León XIV parte de Roma

El papa León XIV saluda mientras sube al avión papal antes de su viaje apostólico a España, en el aeropuerto de Fiumicino, cerca de Roma, Italia, el 6 de junio de 2026. REUTERS/Matteo Minnella
El papa León XIV saluda mientras sube al avión papal antes de su viaje apostólico a España, en el aeropuerto de Fiumicino, cerca de Roma, Italia, el 6 de junio de 2026. REUTERS/Matteo Minnella
El papa León XIV conversa con funcionarios antes de abordar el avión papal para su viaje apostólico a España, en el aeropuerto de Fiumicino, cerca de Roma, Italia, el 6 de junio de 2026. REUTERS/Matteo Minnella
El avión papal que transporta al Papa León XIV a España se prepara para despegar en Roma, Italia, el 6 de junio de 2026. REUTERS/Matteo Minnella
El papa León XIV saluda antes de entrar en el avión papal que lo lleva destino Madrid / Reuters
El papa León XIV saluda antes de entrar en el avión papal que lo lleva destino Madrid / Reuters

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