Directo Papa León XIV | El avión papal va destino Madrid EN DIRECTO Papa León XIV | El avión papal va destino Madrid InicioNoticias Galería de imágenes y vídeos de la visita del papa León XIV a Madrid Redacción RTVC 6 junio 2026 09:08 Añade a RTVC en Google Papa León XIV | El avión papal va destino Madrid 9:35 – El papa León XIV es recibido por los reyes de España Los reyes Felipe y Letizia de España dan la bienvenida al papa León XIV a su llegada al aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, para iniciar su viaje apostólico, en Madrid, España, el 6 de junio de 2026. REUTERS/Yara Nardi El papa León XIV desembarca del avión papal a su llegada al Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas para iniciar su viaje apostólico, en Madrid, España, el 6 de junio de 2026. REUTERS/Yara Nardi Los reyes Felipe y Letizia de España dan la bienvenida al papa León XIV a su llegada al aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, para iniciar su viaje apostólico, en Madrid, España, el 6 de junio de 2026. REUTERS/Yara Nard 9:15 – Aterrizaje del papa León XIV en España El avión papal que transportaba al Papa León XIV llega al Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas para comenzar su viaje apostólico, en Madrid, España, el 6 de junio de 2026. REUTERS/Violeta Santos Mour REUTERS/Violeta Santos Moura 8:00 El papa León XIV parte de Roma El papa León XIV saluda mientras sube al avión papal antes de su viaje apostólico a España, en el aeropuerto de Fiumicino, cerca de Roma, Italia, el 6 de junio de 2026. REUTERS/Matteo Minnella El papa León XIV conversa con funcionarios antes de abordar el avión papal para su viaje apostólico a España, en el aeropuerto de Fiumicino, cerca de Roma, Italia, el 6 de junio de 2026. REUTERS/Matteo Minnella El avión papal que transporta al Papa León XIV a España se prepara para despegar en Roma, Italia, el 6 de junio de 2026. REUTERS/Matteo Minnella El papa León XIV saluda antes de entrar en el avión papal que lo lleva destino Madrid / Reuters Te puede interesar: Últimos preparativos antes de la visita del papa León XIV a España Papa León XIVPapa León XIV CanariasÚltima Hora COMPARTE XFacebookWhatsAppTelegramLinkedinEmail ÚLTIMAS NOTICIAS Papa León XIV | El avión papal va destino Madrid 6 junio 2026 10:10 Papa León XIV | Se ultiman los preparativos para su llegada a España 5 junio 2026 23:59 Unos 300 alumnos celebran en Triana el cierre del proyecto educativo ‘Un timple en mi cole’ 5 junio 2026 19:25 El Zonzamas Plus Car Lanzarote incorpora a Malena Guerisoli 5 junio 2026 19:18 Joel Pararols refuerza la plantilla del Balonmano Gáldar Gran Canaria 5 junio 2026 18:45 Santa Cruz de Tenerife celebra este domingo la Fiesta de la Bicicleta con cortes de tráfico 5 junio 2026 18:33 NOTICIAS RELACIONADAS Papa León XIV | El avión papal va destino Madrid 6 junio 2026 10:10 Papa León XIV | Se ultiman los preparativos para su llegada a España 5 junio 2026 23:59