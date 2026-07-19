El viaje a España se hizo bajo el lema «alzar la mirada», una frase que el papa ha evocado para reflexionar en sus palabras durante un concierto en Castel Gandolfo, en Italia

El papa ha evocado su viaje apostólico a España para reflexionar sobre el valor de la belleza y el arte como «camino hacia Dios» durante el concierto organizado por la Diócesis de Albano que se ha celebrado en el patio del Palacio Apostólico de Castel Gandolfo.

«Sabéis que, hace un par de meses, realicé un viaje a España, donde el motivo del viaje era precisamente alzar los ojos, la mirada hacia el cielo«, ha afirmado el Pontífice recordando el lema de su viaje apostólico, ‘Alzad la mirada’.

El arte como forma de elevarse hacia Dios

León XIV señaló que «la música, el arte y la belleza son un instrumento que ayuda a contemplar, en un movimiento hacia Dios, lo que es verdaderamente una de las mejores facetas del ser humano». En este sentido, enmarcó el concierto en esa misma experiencia espiritual.

El Pontífice ha reconocido además que «vivimos en un mundo en el que falta la belleza» y en el que «hay muchos problemas: guerras, conflictos, odio, violencia, falta de trabajo y muchas otras cosas» pero ha subrayado que ocasiones como la de este sábado son «realmente un gran regalo, porque hacen recordar que hay algo más allá de todo esto».

«El hombre y la mujer, cuando queremos, todos juntos, podemos mostrar la belleza que, de corazón a corazón, nos ayuda a ver y a levantar la mirada hacia el cielo«, ha zanjado el Pontífice. Según ha informado el portal de noticias del Vaticano, Vatican News, el concierto ha incluido obras de Paganini y Bellini interpretadas por el violinista Marco Rogliano y la pianista Rossana Tomassi Golkar, con la orquesta I Musici di Parma dirigida por Pier Carlo Orizio.