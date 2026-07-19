Tamanca y Chimbesque se enfrentan en la gran Final a Cuatro de la lucha canaria

La Final a Cuatro tendrá lugar este domingo a las 12:30 en el terrero de lucha de Tegueste, donde se enfrentarán el CL Chimbesque y el CL Tamanca

EL Terrero Mencey Tegueste es este domingo el epicentro de la lucha canaria. De allí salieron este sábado los dos equipos finalistas que se darán cita este domingo a las 12:30 para enfrentarse en la final de la que saldrá el campeón del Torneo DISA Gobierno de Canarias de Primera Categoría, el trofeo más prestigioso del calendario interinsular y el que corona al mejor equipo del archipiélago.

Tras las dos semifinales celebradas en la tarde de este sábado, se enfrentarán el CL Chimbesque y el CL Tamanca.

Lo podrás seguir en directo en Televisión Canaria y a través de nuestra web, canal de Youtube y Canarias Play. Desde las 12:00 horas, el programa Terrero y Gloria les ofrecerá el análisis detallado de lo que ocurra en Tegueste.

Chimbesque – Tamanca

El conjunto de Las Manchas está viviendo un momento histórico. Tras celebrar por todo lo alto su 50 aniversario, el club palmero superó al CL Antigua de Fuerteventura. Fue en una eliminatoria de cuartos de final agónica y espectacular.

Tras una reñida luchada, el Tamanca sobrevivió al Unión Gáldar 12 a 11 y se medirá al Chimbesque este domingo.

Por su parte, el CL Chimbesque se convirtió en el último finalista en los últimos compases contra el anfitrión, el CL Tegueste, tras una semifinal con una gran intensidad y muy igualada.

Dónde ver en directo

Televisión Canaria realizará un despliegue técnico histórico bajo el sello de Terrero y Gloria para llevar a cada hogar un fin de semana de pura brega. De este emparejamiento saldrá el primer finalista que peleará el domingo por la ansiada corona.

Se podrá seguir a partir de las 12:30 través de:

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