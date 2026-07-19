Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este lunes 20 de julio

Comenzamos la semana con tiempo veraniego y ventoso en el archipiélago. Este lunes tendremos intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y en el oeste de Fuerteventura y Lanzarote que serán más compactos a primeras y últimas horas. En el resto, estará despejado. Calima ligera en altura.

Imagen RTVC

Las temperaturas serán cálidas y se podrán superar los 30ºC-32ºC en puntos del oeste y sur de Gran Canaria donde localmente podrán alcanzarse los 34ºC. En el resto de islas no se descarta que de forma local se alcancen los 30ºC sobre todo en la mitad sur de Fuerteventura.

Alisio moderado acelerándose en el sureste y noroeste y en el interior y mitad sur de Fuerteventura y Lanzarote donde son probables rachas ocasionalmente muy fuertes. Predominio de brisas en costas del oeste-suroeste de las islas montañosas.

Y en el mar, las olas superarán el 1,5 m en costas del norte y en canales entre islas las olas superarán los +2m, habrá viento del noreste de 50 a 61 Km/h (fuerza 7) en el canal entre Tenerife y Gran Canaria.

El tiempo por islas

El Hierro: Despejado salvo por el noreste que habrá intervalos. Calima ligera en altura. Alisio moderado más intenso en el sureste y noroeste. Las temperaturas serán veraniegas.

La Palma: Poco nuboso o despejado salvo por el noreste que habrá intervalos. Calima ligera en altura. Alisio moderado acelerándose en el sureste y noroeste. Temperaturas que podrán alcanzar los 30ºC en el oeste. En la capital la máxima rondará los 27ºC.

La Gomera: Intervalos en el norte. En el resto, despejado. Calima ligera en altura. Alisio moderado que será más intenso en el oeste y en la capital. No se descarta que se alcancen los 30ºC en el interior sur y oeste. Temperaturas que irán desde los 23ºC a los 28ºC en la capital.

Tenerife: Poco nuboso o despejado salvo en franjas costeras del norte y noreste que habrá intervalos. Calima ligera en altura. Alisio moderado sin descartar rachas localmente muy fuertes en el sureste y noroeste. Las temperaturas superarán los 30ºC en el sur. En la capital la máxima rondará los 30ºC.

Gran Canaria: Intervalos nubosos en el norte. En el resto, despejado. Calima ligera en altura. Alisio moderado acelerándose en el sureste y oeste donde son probables rachas localmente muy fuertes. Temperaturas que podrán alcanzar los 34ºC de forma local en puntos del sur y oeste. En la capital irán desde los 23ºC a los 27ºC.

Fuerteventura: Despejado salvo por el oeste que habrá intervalos. Calima ligera el altura. Alisio moderado, más intenso en el sur de Jandía. Temperaturas que podrán superar los 30ºC en la mitad sur. Oscilarán entre los 22ºC y los 28ºC en la capital.

Lanzarote: Despejado, salvo intervalos en el oeste. Calima ligera en altura. Alisio moderado acelerándose en el interior sur. Temperaturas que irán desde los 22ºC a los 29ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos que tenderá a poco nuboso o despejado por la tarde. Calima ligera en altura. Alisio moderado y temperaturas que irán desde los 22ºC a los 27ºC en Caleta de Sebo.