Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este viernes 18 de julio
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Según la previsión del tiempo en canarias, se esperan temperaturas similares a las registradas en las últimas jornadas. Seguirá haciendo calor en las medianías aunque no con temperaturas tan sofocantes. Se volverán a superar los 30 grados en medianías del sur de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.
En cuanto a la nubosidad será de tipo bajo en torno a los 1100 metros de altitud y más visibles a primeras y últimas horas. El viento cobrará protagonismo con rachas que podrían superar los 70-80 km/h. Por tanto, el estado de la mar también se verá afectado especialmente el domingo, cuando las olas llegarán a los 2 metros de altura.
La previsión del tiempo isla por isla:
El Hierro: Las temperaturas irán de los 18 a los 23 grados. Se notará la calima en altura.
La Palma: Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 26 grados en la capital. Se notarán los alisios y las nubes se frenarán en el este a primera hora.
La Gomera: El termómetro estará entre los 23 y los 30 grados, y podrían podrían darse rachas intensas de viento.
Tenerife: Podrían generarse nieblas a primera hora en el entorno del aeropuerto del norte. Pueden haber nubes bajas por el norte al amanecer y al atardecer.
Gran Canaria: Las rachas de viento serán intensas en el oeste y sureste. Seguirá la calima en altura y el calor en medianías.
Fuerteventura: Bajarán un poco las temperaturas en la capital, que irán de los 22 a los 30 grados. habrán pocas nubes en general
Lanzarote: En Arrecife el termómetro irá de los 22 a los 29 grados. La calima seguirá difuminando el sol.
La Graciosa: Habrá calima y se esperan nubes algo dispersas, se notará el viento sobre todo el domingo y temperaturas parecidas.