El Cabildo aprueba un nuevo reglamento para ordenar y reforzar el servicio del taxi en el puerto de Los Mármoles y el aeropuerto César Manrique

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha aprobado un nuevo reglamento que permitirá ordenar y reforzar el servicio público del taxi en los espacios estratégicos de la isla que concentran una elevada demanda de transporte, como el puerto de Los Mármoles y el aeropuerto César Manrique.

Lanzarote declara el puerto de Arrecife y el aeropuerto como áreas sensibles para el taxi. EFE/ Javier Fuentes

La nueva normativa nace como respuesta a una demanda histórica del sector del taxi, las administraciones públicas y la ciudadanía y su objetivo es garantizar una prestación más eficiente, coordinada y adaptada a la realidad actual de Lanzarote, ha informado este viernes el Cabildo en un comunicado.

Regulación de áreas estratégicas

El reglamento establece el marco jurídico para la declaración y regulación de áreas sensibles en puertos, aeropuertos, estaciones e intercambiadores de transporte, atendiendo a su condición de infraestructuras estratégicas de interés público y al elevado volumen de usuarios que concentran.

Como primera medida, se declaran áreas sensibles el aeropuerto y el Puerto de Arrecife, una decisión fundamentada en los datos de movilidad de 2024 y en los informes técnicos que constatan la necesidad de reforzar el servicio en determinados momentos de alta demanda, indica la nota.

Mecanismos de refuerzo y control

La normativa permitirá activar, de forma excepcional y temporal, mecanismos de refuerzo del servicio mediante la participación de taxis procedentes de otros municipios cuando las circunstancias lo requieran, bajo criterios técnicos y mediante resolución motivada del Cabildo.

Asimismo, incorpora sistemas de organización, gestión y control para aplicar de forma obligatoria las tarifas oficiales aprobadas por el Gobierno de Canarias.

Elaboración del reglamento

Además, se crea una comisión de seguimiento integrada por representantes institucionales, profesionales y ciudadanos.

Durante la elaboración del Reglamento se ha dado audiencia a los ayuntamientos afectados, a las asociaciones representativas del sector del taxi y a las organizaciones de personas usuarias, en cumplimiento de la normativa autonómica vigente.