Lanzarote se convirtió en escenario de reconocimiento y entrega de los máximos honores: Hijo Predilecto, Hijos Adoptivos, Timanfaya de Oro y Jameos de Oro 2026

El Cabildo de Lanzarote entregó este jueves los premios Honores y Distinciones 2026. El evento tuvo lugar en Los Jameos del Agua para agradecer el firme compromiso ciudadano. Las autoridades insulares reconocieron así el desarrollo humano y económico del territorio.

Jameos del Agua celebra el acto institucional ‘Honores y Distinciones’ / Cabildo de Lanzarote

El presidente insular, Oswaldo Betancort, inauguró este solemne acto institucional. Durante su discurso inaugural, el mandatario destacó los valores de solidaridad y esfuerzo. Además, Betancort envió un sentido mensaje de apoyo a Venezuela tras los recientes terremotos.

Hijos Predilectos y Adoptivos

En primer lugar, la corporación nombró a Juan Santana como Hijo Predilecto a título póstumo. Su legado refleja un firme compromiso con el progreso social insular. De este modo, la isla recuerda su importante vocación de servicio público.

Asimismo, Liz y Larry Yaskiel recibieron el importante título de Hijos Adoptivos. Esta pareja británica fundó la famosa revista Lancelot hace cuarenta y dos años. Ellos promocionaron Lanzarote como un excelente destino turístico entre la comunidad anglosajona.

Igualmente, Kenneth Gasque obtuvo el reconocimiento de Hijo Adoptivo por su enorme impacto deportivo. Él fundó el famoso evento Ironman Lanzarote hace ya varias décadas. Por consiguiente, logró situar a la isla en el mapa mundial del deporte extremo.

Premios Timanfaya y Jameos de Oro

Por otra parte, las autoridades insulares entregaron el Timanfaya de Oro a las Artes. Félix Hormiga recibió este galardón póstumo por su enorme y singular contribución creativa. También, la astrofísica Mar Carretero Castrillo logró el Timanfaya de Oro en Ciencias.

Además, la asociación ADISLAN consiguió el Jameo de Oro en el Sector Social. Mientras tanto, la histórica Bodega La Geria destacó notablemente en el Ámbito Económico. Estos reconocimientos fortalecen directamente el tejido social y empresarial del entorno insular canario.

En el terreno deportivo, Hecher Sosa y el Club Deportivo Teguise levantaron sus respectivos galardones. Del mismo modo, Salvamento Marítimo obtuvo el valioso premio en el Ámbito Humanitario. Ellos realizan rescates muy complejos en la peligrosa y actual Ruta Canaria.

Sostenibilidad, Cultura y Broche Final

En materia ambiental, Ana Carrasco destacó con el premio insular de Sostenibilidad. Paralelamente, los Ranchos de Pascua y el Sector Camellar brillaron por su innegable valor patrimonial. Igualmente, la abuela conejera Vicenta Bravo Marrero emocionó a todo el auditorio presente.

Finalmente, el evento incluyó destacadas actuaciones musicales de reconocidos artistas locales. Almudena Hernández cantó magistralmente junto a los músicos José Vicente Pérez y Adrián Niz. Previamente, los asistentes escucharon el Himno de Canarias con enorme solemnidad y respeto.

Para terminar, el productor musical Ale Acosta cerró la hermosa velada nocturna. Este artista lanzaroteño tiene varias nominaciones a los prestigiosos premios Latin Grammy 2024. Así, la institución insular celebró una noche inolvidable de inmenso orgullo canario.