Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este viernes 17 de julio

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La previsión del tiempo en Canarias estima superar los 30 grados en puntos de medianías del sur de Tenerife, Gran Canaria o Fuerteventura. Sim embargo, por el norte podría refrescar este viernes. Además, podría generarse niebla durante la mañana en el entorno del aeropuerto del norte de Tenerife.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 17 de julio de 2026 / RTVC

Durante las próximas horas se notará un aumento de nubosidad en la cara norte de las islas más montañosas, donde las temperaturas incluso irán en descenso. El viento soplará con rachas puntualmente fuertes por la tarde en las islas orientales, por lo que el estado de la mar se complicará ligeramente.

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La previsión del tiempo isla por isla:

El Hierro: Las temperaturas irán de los 18 a los 24 grados. Habrán nubes por la mañana en el norte-nordeste y después del mediodía se disiparán. El viento arreciará por la tarde.

La Palma: Las temperaturas en la capital oscilarán entre los 22 y los 26. En el este de la isla habrá nubes bajas por la mañana y alguna gotita podría caer.

La Gomera: Los alisios arreciarán por la tarde. Las temperaturas variarán entre los 23 y los 29 grados en la capital.

Tenerife: Veremos más nubes que hoy por el norte y durante más tiempo, alguna gota podrían dejar en las medianías y algo de niebla. El sur estará despejado.

Gran Canaria: Habrá nubes en el norte, sol en el sur, calima y viento. Va a ir refrescando pero seguirá haciendo calor en las medianías del sur.

Fuerteventura: Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 29 grados en la capital y habrá algo de calima.

Lanzarote: Viernes de pocas nubes como mucho por el norte y oeste. Temperaturas máximas en Arrecife de 29 grados.

La Graciosa: Empeorará el mar. Al amanecer veremos algunas nubes bajas poco importantes, luego se despejará y se notará la calima en altura.