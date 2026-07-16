Ambas formaciones políticas presentan un acuerdo para trabajar juntas en San Bartolomé de Tirajana

Hablemos Ahora y Nueva Canarias-Bloque Canarista presentaron este jueves un acuerdo político en San Bartolomé de Tirajana. Concurrirán unidos a las elecciones municipales del próximo año 2027. El objetivo principal consiste en construir una alternativa sólida para todos los ciudadanos.

Hablemos Ahora y NC-BC unen fuerzas para las elecciones de 2027 / Nueva Canarias y Hablemos Ahora

Las dos organizaciones formalizaron esta importante alianza durante una rueda de prensa. El evento tuvo lugar en la sede local de Nueva Canarias-Bloque Canarista. Diversos representantes de ambas ejecutivas respaldaron este nuevo compromiso político tras un diálogo previo.

Asistentes y apoyos políticos

Por consiguiente, destacados líderes políticos asistieron puntualmente al acto público. José Juan Santana y Antonio Medina Santana acudieron como miembros de las ejecutivas locales. Ambos dirigentes mostraron su firme apoyo al proyecto municipal.

Además, Agustín Arencibia y Juan Manuel Gabella representaron a la organización insular grancanaria. También participó activamente el secretario general nacional, Luis Campos. Todos ellos avalaron el acuerdo de colaboración alcanzado hoy.

Por otro lado, José Francisco Pérez lideró la delegación principal de Hablemos Ahora. Pablo Espinosa y José María Almeida acompañaron a su respectivo dirigente. Juntos demostraron una gran unidad organizativa de cara al futuro.

Objetivos del proyecto conjunto

La nueva alianza busca responder a los retos del municipio. Según las organizaciones en el comunicado, las futuras políticas públicas deben mejorar siempre la calidad de vida de los vecinos. Para ellos, los ciudadanos necesitan unos servicios públicos eficaces y eficientes.

Asimismo, el proyecto pretende favorecer un desarrollo económico mucho más sostenible. Los líderes quieren crear oportunidades reales para toda la población local. De este modo, intentan modernizar la administración y cohesionar el municipio.

También, la coalición planea afrontar problemas graves como la sobrepoblación. Para las asociaciones, el municipio debe proteger obligatoriamente su territorio frente al cambio climático. Así, evitarán la huida de los jóvenes por falta de viviendas.

Una nueva etapa municipal

Según el comunicado este pacto no responde a intereses partidistas particulares. Estas organizaciones argumenta que la ciudadanía exige actualmente mucho diálogo, participación constante y entendimiento mutuo. Igualmente, esta unión comenta que posibilitará una mejor fiscalización de la gestión municipal, donde las necesidades vecinales estarán en el centro del debate.

Ambas organizaciones políticas encaran el futuro con mucha ilusión, para los grupos esta responsabilidad compartida creará un municipio con un mayor bienestar social.