El nuevo calendario incluye el virus sincitial para mayores de setenta años, además, amplían la protección contra el papiloma humano y la tos ferina

La Dirección General de Salud Pública estrena un nuevo calendario de inmunizaciones en los centros sanitarios para proteger a los ciudadanos vulnerables. Las autoridades médicas buscan prevenir enfermedades respiratorias y contagiosas mediante la actualización inmediata de las diferentes pautas vacunales.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El sistema sanitario introduce cambios significativos en sus estrategias preventivas habituales. Los responsables institucionales incorporan nuevas dosis para diferentes rangos de edad. El objetivo principal consiste en mejorar la respuesta inmunitaria general de toda la población.

Protección para mayores y pacientes vulnerables

La Dirección General de Salud Pública ofrecerá la vacuna del virus sincitial. Los equipos médicos administrarán estas dosis a los mayores de setenta años. Los beneficiarios deben residir en los diferentes centros sociosanitarios.

Asimismo, los sanitarios vacunarán a los residentes con patologías respiratorias o cardíacas graves. Abián Montesdeoca Melián, médico y técnico de la Dirección General de Salud Pública, destaca que estas personas mayores padecen enfermedades debilitantes para su organismo.

Las defensas de estos pacientes bajan con la edad. Esto afecta a personas con leucemias, linfomas o trasplantes de médula y pulmón. Los expertos protegen a estos ciudadanos muy vulnerables con la vacunación oportuna.

Novedades para jóvenes y estudiantes sanitarios

Por otro lado, el nuevo programa sanitario incluye más novedades importantes. Los centros médicos pondrán una dosis de refuerzo contra la tos ferina. Los adolescentes recibirán este pinchazo preventivo al cumplir los catorce años.

Además, los responsables amplían la vacuna del virus del papiloma humano. Los jóvenes sin vacunar podrán recibirla hasta los veinte años. También, los especialistas actualizan las pautas frente al neumococo, meningococo, hepatitis, herpes zoster y sarampión.

Finalmente, Salud Pública asume la cobertura de los estudiantes sanitarios en prácticas. Así, estos jóvenes alumnos consiguen la máxima protección posible durante su formación. Como modificación oficial, el registro cambia su nombre a calendario de inmunizaciones.