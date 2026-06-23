El origen del brote se sitúa en un menor británico que pasó sus vacaciones en la isla y fue diagnosticado tras regresar al Reino Unido

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) investiga un brote de sarampión en Tenerife que ha dejado ya cuatro casos confirmados, uno de los cuales ha requerido ingreso hospitalario.

Las autoridades sanitarias recomiendan que las personas revisen su historial de vacunaciones / Archivo / EFE

Según ha informado Sanidad, el caso inicial corresponde a un menor procedente del Reino Unido que contrajo la enfermedad durante unas vacaciones en la isla. El diagnóstico se confirmó una vez regresó a su país, desde donde se notificó el caso a las autoridades sanitarias canarias.

Los tres contagios posteriores están relacionados con este primer caso y las personas afectadas habían mantenido algún tipo de contacto entre sí.

Los afectados tienen entre 45 y 55 años y no estaban vacunados

Salud Pública ha detallado que ninguno de los tres casos asociados contaba con la vacuna contra el sarampión, ya que no estaba incluida en el calendario vacunal durante su infancia. Los afectados tienen edades comprendidas entre los 45 y los 55 años.

Desde que se tuvo conocimiento de los primeros casos sospechosos, se activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica para identificar y controlar los contactos estrechos de las personas infectadas.

Las autoridades sanitarias continúan realizando seguimientos para detectar posibles nuevos contagios y evitar la propagación de la enfermedad.

Sanidad insiste en la importancia de completar la vacunación

La Dirección General de Salud Pública ha recordado que la vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir el sarampión y evitar su transmisión.

Actualmente, la vacuna triple vírica se administra en dos dosis: la primera a los 12 meses de edad y la segunda a los tres años. Canarias mantiene una cobertura vacunal cercana al 95 % en la primera dosis durante el primer año de vida.

Los expertos recomiendan además que las personas nacidas a partir de 1978 revisen su historial vacunal si no recuerdan haber pasado la enfermedad o no tienen constancia documental de haber recibido las dos dosis recomendadas.

En este sentido, Sanidad hace un llamamiento a las familias para comprobar que los menores de tres años han completado la pauta vacunal y anima a quienes tengan dudas sobre su inmunización a consultar con su centro de salud.

Especial atención al personal sanitario

La recomendación también se extiende al personal sanitario, considerado un colectivo con mayor riesgo de exposición al virus.

Las autoridades recuerdan que los profesionales de la salud representan una parte importante de los casos detectados en algunos brotes registrados en España y otros países, por lo que resulta fundamental verificar que disponen de una protección adecuada frente a esta enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que suele comenzar tras un periodo de incubación de entre diez y catorce días.

Los síntomas iniciales incluyen:

Fiebre elevada.

Congestión nasal.

Tos persistente.

Malestar general.

Pequeñas manchas blanquecinas en el interior de las mejillas.

Posteriormente aparece una erupción cutánea característica que comienza en la cara y se extiende progresivamente por el resto del cuerpo.

Aunque suele evolucionar de forma favorable, puede provocar complicaciones graves como neumonía, otitis, diarrea o inflamación cerebral, especialmente en niños pequeños y personas vulnerables.

Una enfermedad muy contagiosa que reaparece en varios países

El virus del sarampión se transmite por el aire a través de gotas respiratorias expulsadas al hablar, toser o estornudar. También puede permanecer suspendido en el ambiente durante varias horas, lo que facilita su propagación.

Una persona infectada puede contagiar la enfermedad desde cuatro días antes de la aparición del sarpullido hasta cuatro días después.

Los especialistas recuerdan que la rápida vacunación de los contactos cercanos puede evitar el desarrollo de la enfermedad o reducir su gravedad si se administra dentro de las 72 horas posteriores a la exposición.

El aumento de casos preocupa a las autoridades sanitarias

Aunque España mantiene desde hace años una baja incidencia de sarampión gracias a las elevadas coberturas vacunales, en los últimos años se ha observado un incremento de casos y brotes en distintos países donde la enfermedad se consideraba prácticamente eliminada.

Reino Unido figura entre los países que han registrado repuntes recientes, una situación que los expertos vinculan al descenso de la confianza en las vacunas y a la reducción de las tasas de inmunización.

Los responsables sanitarios advierten de que cualquier caída en la cobertura vacunal puede favorecer la reaparición de brotes y generar complicaciones graves, incluso en países con sistemas sanitarios avanzados.





