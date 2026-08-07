El Cabildo advierte de la «irresponsabilidad» de liberar animales exóticos en este espacio
Personal del Parque Nacional del Teide ha localizado y capturado un pavo real que había sido soltado por alguien en la zona de Guajara. El animal será trasladado a la Fundación Neotrópico, donde quedará bajo su cuidado, según ha informado el área de Medio Natural del Cabildo de Tenerife en sus redes sociales.
El departamento insular ha recordado a la población que abandonar o liberar animales exóticos en un espacio natural protegido es una «conducta profundamente irresponsable». Estos actos ponen «en riesgo» un ecosistema «único» y puede afectar «a la fauna y flora autóctonas».
De este modo, continúan, este tipo de acciones «obligan a movilizar recursos públicos para solucionar un problema que nunca debió producirse«.