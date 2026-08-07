El Cabildo advierte de la «irresponsabilidad» de liberar animales exóticos en este espacio

Personal del Parque Nacional del Teide ha localizado y capturado un pavo real que había sido soltado por alguien en la zona de Guajara. El animal será trasladado a la Fundación Neotrópico, donde quedará bajo su cuidado, según ha informado el área de Medio Natural del Cabildo de Tenerife en sus redes sociales.

Localizan al pavo real que había sido avistado en el Parque Nacional del Teide / Cabildo de Tenerife

El departamento insular ha recordado a la población que abandonar o liberar animales exóticos en un espacio natural protegido es una «conducta profundamente irresponsable». Estos actos ponen «en riesgo» un ecosistema «único» y puede afectar «a la fauna y flora autóctonas».

De este modo, continúan, este tipo de acciones «obligan a movilizar recursos públicos para solucionar un problema que nunca debió producirse«.