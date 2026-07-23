Nuevo enjambre sísmico en las Cañadas del Teide

Desde las 20:00 horas del miércoles se ha producido un nuevo enjambre sísmico con sismos muy pequeños como los ocurridos en febrero de 2026

Parque Nacional del Teide. Imagen de recurso

Nuevo repunte de la actividad sísmica en el entorno de Las Cañadas del Teide. Comenzó sobre las 20:00 horas de la noche del miércoles en la misma zona de los últimos enjambres; al oeste de Las Cañadas, en la zona de Pico Viejo.

Así lo ha confirmado al programa Buenos Días Canarias, el director del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, Itahiza Domínguez. Aseguró que se trata de pequeños sismos no sentidos por la población «a una profundidad de entre 10 y 15 kilómetros. Y de las mismas características de los que ya se han registrado en febrero de este año».

Explicó que el IGN ha registrado unos 500 movimientos hasta ahora. Todos de pequeña intensidad. Y que se trata de «un enjambre denso por momentos con una frecuencia de uno cada minuto aunque no ha sido continuo, ha habido momentos de mayor intensidad y otros de menor. No ha sido tan continuo como otras veces».

Domínguez hizo un llamamiento a la calma de la población porque aseguró que desde el IGN se está «muy pendiente» de la evolución de este enjambre. «Para comprobar si hubiera una actividad distinta de mayor intensidad, deformaciones etc, pero eso de momento no se ve. Nosotros estamos siempre vigilantes».