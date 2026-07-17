El Cabildo de Tenerife recupera el refugio de Altavista, en el Parque Nacional del Teide

El Refugio de Altavista es uno de los enclaves más emblemáticos del Parque Nacional del Teide

El Cabildo de Tenerife ha recuperado el Refugio de Altavista, uno de los enclaves más emblemáticos del Parque Nacional del Teide, tras cinco años cerrado.

Pico del Teide desde el refugio de Altavista / RTVC / Miguel ángel Reyes

Situado a 3.260 metros de altitud, el refugio vuelve a abrir sus puertas como uno de los alojamientos de montaña más singulares del mundo y como un símbolo de la relación histórica de Tenerife con el Teide, indica una nota del Cabildo.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha presentado la reapertura desde La Rambleta, a 3.555 metros de altitud, apenas 160 metros de desnivel por debajo de la cima del Teide, acompañada por representantes de la institución insular y responsables de la gestión del Parque Nacional.

La presidenta del Cabildo de Tenerife ha presentado la apertura desde La Rambleta / Cabildo de Tenerife

El refugio, situado en uno de los puntos más elevados de España, ha sido durante décadas un lugar de encuentro para montañeros, científicos y visitantes llegados de todo el mundo.

Rehabilitación integral

La reapertura llega tras una rehabilitación integral que ha permitido transformar Altavista en una infraestructura más segura, eficiente y respetuosa con el entorno, indica la nota del Cabildo.

El nuevo refugio incorpora sistemas de autoabastecimiento de energía solar y con especial cuidado al ciclo integral del agua, así como mejoras destinadas a reducir al máximo su impacto ambiental en una zona especialmente sensible del Parque Nacional.

Cuenta con aforo para 49 senderistas, dos plazas para guardas y 3 plazas para enfermería, coordinados con el Servicio de Emergencias del 112 y donde también se cuenta con desfibriladores.

“Creemos que el mejor Parque Nacional del mundo merece también las mejores infraestructuras para conservarlo. Altavista es la demostración de que conservación y uso público pueden ir de la mano”, afirmó la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, durante el acto.

La presidenta ha señalado que rehabilitar una instalación a más de 3.200 metros de altura no es sencillo y por eso ha valorado el trabajo de quienes lo han realizado «en condiciones extraordinarias.

La nota del Cabildo recuerda que Altavista ha sido reconocido como el alojamiento Starlight situado a mayor altitud del planeta, un distintivo que pone en valor la calidad del cielo del Parque Nacional y su importancia científica y astronómica.

Tarifas especiales para residentes en Tenerife

El Cabildo ha establecido una tarifa especial para residentes en Tenerife, con un precio de 29 euros, con el objetivo de facilitar que los tinerfeños puedan volver a disfrutar de este enclave histórico.

La pernocta general tendrá un coste de 71 euros por noche y para los montañeros federados será de 56,80 euros por noche.

Nuevas actividades

Añade la nota que la reapertura del refugio permitirá también poner en marcha uno de los proyectos más destacados del Cabildo para acercar el Parque Nacional a la juventud de Tenerife.

El próximo lunes 20 de julio comenzará el programa ‘Teide y Jóvenes: Camina, Conoce y Conserva’, una iniciativa que permitirá que cerca de 1.000 jóvenes de la isla puedan acceder, gratuitamente, al refugio de manera gratuita.

Durante la experiencia, los participantes podrán dormir en Altavista, contemplar el amanecer desde la cima del Teide y conocer la historia, biodiversidad y valor científico de este espacio natural protegido.

El Cabildo recuerda que este refugio fue durante años la oficina de Correos situada a mayor altitud de España, mantiene el histórico libro de firmas iniciado en 1929 y permite contemplar la sombra triangular del Teide proyectada sobre el Atlántico.

Durante décadas, los materiales necesarios para el funcionamiento del refugio llegaron hasta allí transportados en mulas, y antiguamente pasar una noche en Altavista tenía un coste simbólico de cinco pesetas.