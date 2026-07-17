‘El Elepé’ viajará por el rock fundacional argentino y la cumbia colombiana de última hornada

El programa de La Radio Canaria, domingo a las 15:00 horas, tendrá como protagonistas la música del argentino Charly García y a los colombianos ‘Bomba Estéreo’

‘El Elepé‘ viajará este domingo a las 15:00 horas en La Radio Canaria hasta la década de los ochenta para hablar de un disco fundacional del rock nacional argentino cuyo autor, Charly García, es un auténtico mito venerado por varias generaciones, y desde el Cono Sur hasta la Colombia de 2010 para conocer a la banda, ‘Bomba Estéreo‘. Tanto el rockero argentino como la ecléctica banda colombiana comparten haber logrado en torno a su música hordas de seguidores y ambos logran mantener el éxito tras décadas sobre los escenarios. Pero hasta ahí las coincidencias, para empezar, media entre ellos casi cuatro décadas.

Charly García, icono del rock argentino

‘El Elepé’ homenajeará a Charly García, auténtico icono en Argentina, y charlará sobre aspectos poco conocidos de su biografía y discografía cuya música no rechaza nada de lo humano, así la política, la melancolía, el amor, el desamor o la vida en la ciudad moderna. «Decir Charly García es decir sonido portentoso con acordes de ‘new wave’ y ‘pop’ y letras atravesadas por una mordacidad e ironía únicas», sentencia Xerach Jiménez, director y conductor de ‘El Elepé’.

Xerach Jiménez, dirige y presenta ‘El Elepé’ en La Radio Canaria

Explosión y espiritualidad

El siguiente tramo del programa dará un salto hasta la década de 2010 para proponer a la audiencia de La Radio Canaria escuchar una mezcla explosiva de sonidos de cumbia, música electrónica y ritmos latinos y africanos. Introspección y espiritualidad se darán la mano escuchando a ‘Bomba Estéreo‘, unas de las bandas con más fuerza y energía del panorama latinoamericano de última hornada.

Integrantes de la banda colombiana ‘Bomba Estéreo’

Al cierre de cada programa, ‘El Elepé’ reserva unos minutos para recomendar un disco o álbum, siempre acompañado de información sobre detalles cómo el contexto, la autoría, cómo fue recibido por el mercado, y alguna que otra curiosidad que el equipo del programa reserva para la audiencia. En esta ocasión, la recomendación será ‘Chromakopia’, del artista Tyler, The Creator, rapero y productor discográfico estadounidense. Ha sido descrito como una figura influyente del ‘hip hop’ alternativo durante las décadas de 2010 a 2020.

Tyler, The Creator, rapero y productor discográfico estadounidense

‘El Elepé’ es un programa de La Radio Canaria sobre música y autores de cualquier tiempo para escuchar sin prisa. Componen la nómina de colaboradores Fernando Hernández Rosas y Alberto Suárez González.

Todos afirman compartir su amor por la música y la subjetividad a la hora de decidir qué álbum o disco ocupará la entrega del programa. «Esto es lo que compartimos con la audiencia cuando seleccionamos y preparamos a fondo la historia de un álbum o de un autor. Nos inclinamos por discos que se han quedado lejos en el tiempo o que nunca llegaron a escucharse en España. Rebuscamos para encontrar detalles, discos que son como versos sueltos en una discografía, e intentamos averiguar la causa, el contexto”, puntualiza el director del programa.

Lejos de la tendencia

«En algunos casos seleccionamos discos que dentro de la discografía de un artista, o de un grupo, quedaron en segundo plano, y, por supuesto, también dedicamos programas a discos conocidos por todos. Nuestro objetivo es disfrutar de un elepé entero, con calma y atención, alejarnos por completo de la tendencia actual a escuchar canciones sueltas o listas preparadas», añade Xerach Jiménez.

‘El Elepé’ es un programa de La Radio Canaria sobre música y autores de cualquier tiempo y para escuchar sin prisa.