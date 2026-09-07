‘Roscas y cotufas’, en la Romería Ofrenda del Pino

El magacín vespertino de La Radio Canaria emite hoy lunes en directo desde Teror, Gran Canaria. En su franja habitual, de 15:00 horas a 18:00 horas, el programa dará cuenta de uno de los momentos clave de las Fiestas de esta Villa mariana

A lo largo de la semana el programa que presenta y dirige Kiko Barroso irá desgranando asuntos como el auge de las terapias con perros y la educación canina en general. También pasarán por los micrófonos de este magacín un buen plantel de invitados entre docentes universitarias y dramaturgas.

Imagen de la Romería-Ofrenda del Pino. Imagen de archivo

Sin olvidar la actualidad, ‘Roscas y Cotufas‘ prestará especial atención a asuntos como el arranque del curso escolar, que comienza de forma escalonada entre miércoles y viernes próximos, y en la sección semanal que presta voz a los Ayuntamientos del Archipiélago esta semana será el turno de Pájara, en Fuerteventura, y de Valsequillo, en Gran Canaria.

«Todos los días a las 16:00 horas tendremos la sección ‘Gente luminosa’ que esta semana recibirá a Ángeles Perera, profesora de Didáctica en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y a Raquel Marín, catedrática de Fisiología en la Universidad de La Laguna”, avanza Kiko Barroso. También será invitada de la sección la dramaturga Irma Correa.

Vuelta a las aulas

Pegados siempre a la actualidad, el magacín ‘Roscas y Cotufas’ dará cuenta del arranque del curso escolar 2026-2027 que tendrá lugar de forma escalonada esta semana.

«El martes dedicaremos unos minutos a hablar de la movilidad entre los escolares, es decir, nos ocuparemos de cómo se desplazan hasta los centros escolares y trataremos de analizar porqué se elige uno u otro medio de transporte», apostilla Barroso. El programa tendrá un recuerdo, además, para la memoria del «Manifiesto del Hierro» cuando se cumplen 50 años.

En La Radio Canaria ‘Roscas y Cotufas’ acerca la actualidad de las Islas a pie de calle, con las voces de vecinos y vecinas que, con sus vivencias, sus preocupaciones y demandas, dan forma a la realidad social del Archipiélago.