Batalla de Polkas y Rap en ‘Pa lo que trajiste’

El nuevo programa de La Radio Canaria emitirá hoy lunes, a las 21:00 horas, un especial ‘Batalla de Polkas’ y tendrá como invitado al artista rapero M.Barranco

Con Fran Baraja a los mandos, el programa de humor e improvisación de La Radio Canaria, ‘Pa lo que trajiste‘, ofrecerá este lunes a las 21:00 horas un balance de la reciente ‘Batalla de Polkas’ celebrada en Tejina, (Tenerife), y charlará en el estudio con el rapero canario M. Barranco sobre su último disco, ‘P’a Volver’

La ‘Batalla de Polkas’ es un certamen de improvisación musical, surgido en Tenerife, considerado el equivalente folclórico de las batallas de gallos del rap actual. Varios solistas, (conocidos como polquistas), se enfrentan en duelos individuales eliminatorios utilizando la Polka canaria como base musical. Los concursantes crean rimas en directo y el jurado valora la rapidez mental, la picardía, el humor y el dominio del verso cantado para derrotar verbalmente a su oponente.

Instantánea de la ‘Batalla de Polkas’ celebrada el pasado 2 de septiembre en Tejina, Tenerife

«Nos acompañará esta noche en ‘Pa lo que trajiste’ Alejandro Hernández, cinco veces campeón de las ‘Batallas’ y vencedor de la última edición tinerfeña en Tejina, el pasado 2 de septiembre, batalla que repasaremos y comentaremos en directo”, avanza Fran Baraja. El programa cuenta también con la colaboración desde Gran Canaria de Aníbal del Pi, cuya sección, ‘informe fin de semana’, repasará las mejores fiestas y parrandas tradicionales de la isla.

“Y tendremos, además, una charla con M.Barranco, artista de rap de Tenerife que nos presentará su último disco, ‘Pa’ Volver’, añade el conductor y director de ‘Pa lo que trajiste’ que contará cada semana con diversos invitados, desde cómicos hasta artistas de Canarias. Una hora de radio desenfadada y cercana “adonde llegas sin saber nada y te vas sabiendo todavía menos. Pero tampoco te puedes quejar porque para lo poco que trajiste… bastante es que te llevas algo”, remata Fran Baraja.

Fran Baraja, director y conductor de ‘Pa lo que trajiste’ en La Radio Canaria

Humor y tradiciones

La nueva propuesta de La Radio Canaria contará con diferentes secciones de humor, entre ellas ‘Informativo Milenial‘, una ventana a los recuerdos de esa generación y a algunos de los referentes de la edad dorada abordados desde el humor y ‘Vuelta al mundo de las 8 islas‘ que se emitirá una vez al mes y reunirá a cómicos procedentes de diferentes puntos de Canarias.

Con ‘Pa’ lo que trajiste’, La Radio Canaria incorpora un nuevo espacio de entretenimiento que ofrecerá cada lunes una hora de radio participativa y conectada con la realidad y la cultura de Canarias.