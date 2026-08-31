El programa se emitirá semanalmente, de 21:00 a 22:00 horas, con invitados, música en directo y distintas secciones de humor

La Radio Canaria estrena este lunes, 31 de agosto, ‘Pa’ lo que trajiste’, un nuevo espacio de humor e improvisación presentado por Fran Baraja, que se incorpora a la programación de la emisora con una propuesta en formato ‘late night’ que combina humor, invitados, música en directo y distintas secciones.

La Radio Canaria estrena este lunes ‘Pa’ lo que trajiste’, el nuevo programa de humor de Fran Baraja.

El programa se emitirá cada lunes, de 21:00 a 22:00 horas, y contará con invitados diferentes cada semana, entre cómicos y artistas de Canarias. ‘Pa’ lo que trajiste’ ofrecerá una hora de radio desenfadada y cercana, “donde entras sin saber nada y sales sabiendo todavía menos. Y donde tampoco te puedes quejar, porque para lo poco que trajiste… bastante es que te llevas algo”, explica Fran Baraja.

La primera entrega contará con la participación de Eugenio González y Mercedes Martín, integrantes de ‘La Alpispa’, programa en el que Fran Baraja ha colaborado durante los últimos seis años con la sección ‘El Rebumbio’. El cantante Chago Melián será el padrino del programa y participará en cada una de las entregas, acompañando al equipo en esta nueva aventura radiofónica.

Humor, ciencia, recuerdos y tradiciones canarias

La nueva propuesta de La Radio Canaria contará con diferentes secciones de humor, entre ellas ‘Informativo Milenial’, una ventana a los recuerdos de esa generación y a algunos de los referentes de la edad dorada, abordados desde el humor; y ‘Vuelta al mundo de las 8 islas’, que se emitirá una vez al mes y reunirá a cómicos procedentes de diferentes puntos de Canarias.

La divulgación científica tendrá su espacio con ‘Más vale maga que magufa’, protagonizada por la periodista especializada en Ciencias Beatriz de Vera, que se encargará de desmontar bulos y falsas creencias relacionadas con la ciencia.

El programa contará además con la participación de la monologuista canaria Doña Cruci, madre de Fran Baraja, y de Aníbal del Pi, parrandero de Canarias, que ofrecerá noticias relacionadas con las parrandas que se celebran y sus calendarios, además de contar sus experiencias en las romerías.

Con ‘Pa’ lo que trajiste’, La Radio Canaria incorpora así un nuevo espacio de entretenimiento que apuesta por el talento de las islas, el humor y la improvisación, con la intención de ofrecer cada lunes una hora de radio diferente, participativa y conectada con la realidad y la cultura de Canarias.