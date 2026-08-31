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Fernando Clavijo abre este martes el curso político en ‘De la noche al día’ de La Radio Canaria

Gabinete de Prensa
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Tomás Galván y Mayer Trujillo repasarán con el presidente de Canarias los principales retos del Archipiélago en el último año de legislatura, en una entrevista que podrá seguirse a las 07:20 horas en La Radio Canaria y Televisión Canaria

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, pasará este martes 1 de septiembre por los micrófonos de La Radio Canaria para hacer balance del arranque del nuevo curso político. Será a las 07:20 horas en De la noche al día, que estrena nueva temporada con Tomás Galván al frente del programa. La entrevista podrá seguirse también en Televisión Canaria, dentro de la emisión simultánea con la que el primer tramo del programa traspasa las ondas y llega cada mañana a la pequeña pantalla.

Durante aproximadamente 30 minutos, Galván y el director de La Radio Canaria, Mayer Trujillo, repasarán con el presidente los principales asuntos que Canarias tiene sobre la mesa y las prioridades con las que afronta el último año de la legislatura.

Con las elecciones autonómicas, insulares y municipales de mayo de 2027 cada vez más cerca, la entrevista servirá para conocer qué retos se marca Clavijo para esta recta final del mandato y hacer balance de las principales cuestiones que siguen abiertas en las Islas.

La situación migratoria será uno de los temas de la conversación, con especial atención a los menores migrantes que permanecen en Canarias y a la situación de Ceuta. También se abordarán algunos de los asuntos que el Archipiélago mantiene pendientes con el Estado y las negociaciones abiertas con Madrid, entre ellos la posibilidad de que Canarias pueda utilizar el déficit.

La congestión de los aeropuertos canarios será otra de las cuestiones que se abordarán durante la entrevista, junto a otros asuntos que marcan el día a día del Archipiélago, como la vivienda, la sanidad, la dependencia, la educación o la financiación autonómica.

Nueva temporada de ‘De la noche al día’

La entrevista a Fernando Clavijo llega en la primera semana de la nueva temporada de ‘De la noche al día’, que arranca este lunes 31 de agosto con Tomás Galván al frente de las mañanas de La Radio Canaria.

El periodista toma las riendas del programa para acompañar a los oyentes de lunes a viernes, de 06:30 a 11:00 horas, con la actualidad, la información de servicio público y las claves con las que despierta Canarias cada mañana.

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