El presidente del Gobierno ha asegurado que la situación que se describió no era diferente a la de otros veranos en la frontera de Ceuta, por lo que no se esperaba la «magnitud» y «gravedad» de lo sucedido

La Policía Nacional controla las inmediaciones de la playa del Trampolín. Imagen EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que tanto el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como la Policía Nacional disponían de «informes de situación» en la frontera de Ceuta en días previos, pero no de la «magnitud» ni la «gravedad» de lo aconteció los días 30 y 31 de julio.

En una entrevista en la cadena Ser, el presidente ha explicado que en días previos a la entrada masiva de unos 72.000 migrantes en Ceuta, se celebraron diferentes reuniones entre las instituciones ceutíes y administración general encabezadas por la Delegación del Gobierno.

En dichos encuentros, tanto el CNI como la Policía Nacional compartió «informes de situación sobre un aumento de flujos irregulares, pero esta información no era diferente a la de otros veranos, en los se producen «estos picos» de intentos de entrada.

«No hubo ninguna información que compartiera la magnitud de la crisis», ha dejado claro Sánchez antes de subrayar que pese a ellos se reforzaron los controles en fronteros y se preparó el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, CETI, ante la previsión de más llegadas.

Y ha añadido: «Evidentemente nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características».

«No existen contradicciones»

Por eso, ha afirmado que «no existen contradicciones» en las declaraciones de sus ministros sobre si hubo o no informes porque «nadie» ha negado que haya habido informes de situación por parte del CNI, integrado por unos profesionales extraordinarios que se enfrentan a trabajos de contrainteligencia, al espacio digital y actores no estatales.

Preguntado sobre el origen y el conocimiento exacto de lo sucedió, el presidente del Gobierno ha respondido: «Desgraciadamente no lo tenemos. Seguimos investigando en ello».

Sánchez descarta traslados a la península

El presidente del Gobierno ha descartado trasladar a la península a parte de los migrantes llegados a Ceuta a finales de julio y ha destacado que «en los próximos días» la ciudad tendrá «capacidad suficiente» para alojarlos al habilitarse 6.000 plazas.

Sánchez ha explicado que la prioridad del Ejecutivo es que todos los expedientes de los menores se resuelvan también en la ciudad autónoma. El Gobierno calcula que en la ciudad siguen alrededor de 5.000 migrantes de la multitud que entró a finales de julio, 1.200 de ellos menores.

Según ha explicado, «la mayor parte» de quienes entraron de forma irregular el 30 y el 31 de julio lo hicieron por motivos económicos, por lo que «muy previsiblemente» serán devueltos a Marruecos.

De acuerdo con sus cifras, entre el 30 y el 31 de julio llegaron alrededor de 70.000 personas y alrededor del 90 % regresaron a Marruecos en los días siguientes; después del 10 de agosto han retornado voluntariamente 3.222 personas.

El rey visitará Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado también que el rey Felipe VI visitará las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla porque hay «argumentos» y «se dan las condiciones» para ello, si bien no ha confirmado fecha a la espera de concretar con Zarzuela.

En su entrevista de arranque de curso político en la cadena SER, Sánchez ha puesto énfasis en que él ha sido el primer presidente en ejercicio que ha acudido a Ceuta y Melilla en los ochos años que lleva gobernando, mientras que el jefe del Estado, proclamado en 2014, no lo ha hecho todavía, con gobiernos del PP ni con los suyos.

Aunque ha advertido de que él no va a revelar las conversaciones que mantiene con el rey, sí que se ha mostrado contundente al aseverar que hay «argumentos y razones suficientes» para que el jefe del Estado visite «por fin» Ceuta y Melilla.

En cuanto al momento concreto para estas visitas, ha puntualizado que será «cuando se den las condiciones para ello» y sin querer revelar si Felipe VI comparte su opinión, remitiéndose a la Casa del Rey, ha añadido que los viajes serán coordinados por el Gobierno con Zarzuela.

Críticas a Aznar

Además, Pedro Sánchez ha destacado que él ha acudido más veces a ambas ciudades que algunos que van a «reivindicar» el islote Perejil, como el expresidente José María Aznar, como si aquel conflicto con Marruecos fuera «un hito histórico del que tengamos que sentirnos orgullosos»

Y ha aprovechado para criticar el papel de Aznar, que visitó Ceuta la semana pasada, porque en su opinión «estos que van a sembrar cizaña no han hecho otra cosa en la vida que sembrar cizaña, no solamente como expresidentes del gobierno, sino también como presidentes del Gobierno».

Sánchez descarta la participación de Marruecos

Pedro Sánchez ha asegurado este lunes que no existe «ninguna información» por parte de las Fuerzas de Seguridad, el CNI o incluso otros servicios de inteligencia que apunte a la «participación de una u otra forma» por las autoridades de Marruecos en la crisis migratoria de Ceuta.

El jefe del Ejecutivo ha remarcado que de estos datos de inteligencia no se desprende «ninguna duda» sobre la participación de Marruecos en la entrada de migrantes por la frontera de Ceuta del pasado 30 de julio que ha ocasionado una grave crisis en la ciudad autónoma.

También ha enfatizado Sánchez que la relación bilateral con Marruecos, que tiene «mucho ángulos y aspectos» relevantes, en el ámbito de la migración es «francamente positiva», y ha recordado que sus autoridades hicieron un amplio despliegue policial en la zona de Castillejos en cuanto se desencadenó la crisis para frenar las entradas a Ceuta.