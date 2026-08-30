Con el lema ‘Ceuta necesita soluciones’ los servicios de primera línea como bomberos, médicos o policías piden «medios, recursos y soluciones»

Ciudadanos ceutíes reciben con banderas de España a la ‘Flotilla Solidaria’ este domingo a Ceuta. Las primeras embarcaciones de la denominada «Flotilla solidaria» que este fin de semana navega desde distintos puntos de Andalucía en apoyo a Ceuta han comenzado a llegar este sábado al puerto deportivo de la ciudad autónoma, donde está previsto que atraque la totalidad de la expedición, formada por unos 60 barcos. EFE/ Reduan

Los bomberos de Ceuta han convocado una concentración este lunes ante la sede de la Delegación del Gobierno que pretende reunir a todos los servicios de primera línea de la ciudad para reclamar «medios, recursos y soluciones» por la crisis que afecta a la autonomía ceutí.

Con el lema «Ceuta necesita soluciones«, la concentración se efectuará en la céntrica Plaza de los Reyes, junto al edificio de la Delegación del Gobierno. Tal y como recoge el cartel anunciador, además de llamar a los ciudadanos ceutíes a participar, piden que acudan a este acto policías nacionales, locales, bomberos, sanitarios, Protección Civil, Seguridad Privada, profesores, funcionarios de prisiones, militares, guardias civiles, trabajadores de los servicios de limpieza y periodistas, entre otros colectivos.

«Los servicios de primera línea desempeñan una labor esencial para garantizar la atención, la seguridad, las emergencias y el bienestar de la ciudadanía», reclaman los organizadores. Por ello, los convocantes consideran imprescindible que «las administraciones competentes adopten medidas concretas. Aporten recursos suficientes y ofrezcan respuestas eficaces ante una situación que no puede seguir prolongándose».

Esta movilización pretende trasladar «un mensaje firme: Ceuta necesita soluciones y los servicios de primera línea necesitan medios y respaldo para poder seguir cumpliendo con su responsabilidad».

El Colegio de Médicos de Ceuta ha anunciado su adhesión a la convocatoria. Y ha señalado que se considera «importante» estar al lado de quienes están sosteniendo los servicios esenciales de la ciudad. Y acompañarles a alzar la voz de forma pacífica y responsable.