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Herido un menor de edad tras chocar con su patinete contra un turismo en Adeje

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Un menor resulta herido de carácter moderado tras chocar con su patinete contra un turismo en Adeje y ser trasladado al Hospital Universitario Hospitén Sur

Herido un menor de edad tras chocar con su patinete contra un turismo en Adeje / EuropaPress

Un menor de edad ha resultado herido sobre las 15.20 horas de este domingo tras chocar con su patinete contra un turismo en la Avenida de España del municipio de Adeje (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al chico, que presentó un traumatismo de carácter moderado, por lo que fue estabilizado y trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Hospitén Sur.

Por su parte, agentes de la Policía Local de Adeje se hicieron cargo de instruir las correspondientes diligencias.

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