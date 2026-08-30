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Nepal localiza al último de los tres españoles desaparecidos tras la gran riada de Rasuwa

RTVC / Europa PRESS
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La Junta de Turismo de Nepal, en su última actualización de este domingo por la tarde, incluye a los tres españoles en una lista de «localizados y en contacto»

El Gobierno de Nepal ha localizado ya al último de los tres españoles que tenía por desaparecidos tras la devastadora riada del pasado miércoles en el municipio de Rasuwa, en la frontera con Tíbet.

Imagen cedida EuropaPress.

La Junta de Turismo nepalí, en su última actualización de este domingo por la tarde, incluye a los tres españoles en una lista de «localizados y en contacto» junto a un ciudadano belga y otro estadounidense.

De momento, un total de 591 extranjeros siguen sin localizar dentro de los casi 3.000 desaparecidos por la tragedia, que deja hasta ahora un total aproximado de 750 muertos (734 en Nepal, 16 en Tíbet) y enormes daños materiales.

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