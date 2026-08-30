Los dos triunfos permiten al barquillo patroneado por Cristian Sánchez situarse al frente de la clasificación de la Liga Insular de Barquillos de 5 Metros

Doble victoria del Playa Blanca en la segunda jornada de la Liga Insular de Barquillos de 5 Metros / Lanzarote Deportiva

Se celebró en la mañana del domingo la segunda y tercera regata de la temporada de la Liga Insular de Barquillos de Vela Latina de 5 Metros, en una jornada marcada por las duras condiciones de viento y que pusieron a prueba la resistencia de los regatistas. El Playa Blanca de Cristian Sánchez se apuntó la victoria en las dos regatas celebradas, en una jornada que acabó con la protesta presentada por el Romerito de David Martín, barquillo que entró como primer clasificado en la primera regata, pero no se percató de la penalización que había recibido por un fuera de línea en la salida.

Con puntualidad arrancó la primera prueba del domingo, con unas condiciones de viento de 15 nudos de intensidad, aunque iba en aumento y con continuos cambios en la dirección. El Comité de Regatas hizo una llamada general en la primera salida, al encontrarse la mayor parte de los barquillos en fuera de línea. En la segunda salida, una vez posicionadas las balizas, varios barquillos fueron penalizados con llamada individual por fuera de línea.

Nueva salida accidentada

Los barquillos que eligieron como estrategia ir pegados a tierra sacaron una buena ventaja al resto de barcos en la primera ceñida, siendo el Romerito de David Martín el que se puso al frente de la flota, seguido por el Bernasan de Gonzalo Morales y el Playa Blanca, patroneado en esta ocasión por Cristian Sánchez. El Romerito fue uno de los barquillos penalizados en la línea de salida, aunque no se percató de la sanción recibida y al final de la jornada presentaba una protesta.

No hubo cambios de posiciones hasta la segunda ceñida, en la que el Tritón de Alberto Morales protagonizó una buena remontada para situarse por detrás del Playa Blanca y por delante del Bernasan. Finalmente, el Playa Blanca de Cristian Sánchez se apuntó la victoria, el Bernasan le ganó la partida al Tritón para clasificarse segundo. El Furia II de Estanis Bethencourt se situó en la cuarta posición y el Playa Dorada de Aythami Quintana fue el quinto clasificado.

Tras un ligero receso, se procedió a la segunda regata del domingo y valedera para la tercera prueba de la Liga Insular de Barquillos de Vela Latina de 5 Metros. Al igual que en la primera, hubo una llamada general en la salida, en esta ocasión por una confusión con las balizas y se tuvo que iniciar un nuevo procedimiento de salida.

Playa Blanca repite victoria en la segunda regata

Las rachas de viento fueron más intensas en esta segunda regata, aunque también con zonas en calma. Varias embarcaciones sufrieron reviradas, como el caso de La Graciosera o el Deportes Yaiza, y que finalmente tuvieron que retirarse. El Romerito de David Martín volvió a liderar la regata desde el inicio, y en la primera boya se situó por delante del Playa Blanca que fue el segundo clasificado, y casi a la par montaban la baliza el Playa Dorada y el Furia II Renault.

Cuando luchaba por las primeras posiciones el Playa Dorada sufrió una revirada junto a la baliza de la segunda ceñida, perdiendo todas las opciones. El Playa Blanca de Cristian Sánchez se colocó al frente de la prueba, cruzando la línea de meta como vencedor de la regata, y por delante del Romerito de David Martín. La tercera posición fue para el Tritón y en el cuarto puesto se clasificó el Furia II Renault.

Con los resultados de esta segunda jornada, el Playa Blanca comanda de manera provisional la clasificación de la Liga Insular de Barquillos de Vela Latina de 5 Metros con 5 puntos. El Tritón es el segundo clasificado con 17 puntos, y empatados en el tercer puesto con 18 puntos se encuentran el Graciplus, Bernasan y Jameos del Agua. A lo largo de los próximos días se tendrá que resolver la protesta presentada por el Romerito, barquillo que reclama que no estaba en fuera de línea en la salida de la primera prueba del día.

17 barquillos participantes

La segunda jornada de la Liga Insular de Barquillos de Vela Latina de 5 Metros contó con la incorporación a la flota del Centro Insular de Deportes Náuticos III. Una embarcación patroneada por Adriana Bravo y compuesta íntegramente por regatistas femeninas. El equipo ha participado en las dos últimas ediciones de los Campeonatos de Canarias en Edad Escolar que impulsa la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, formándose desde muy jóvenes en la vela latina.

En caso de completar la temporada en la isla de Lanzarote, el Centro Insular de Deportes Náuticos III logrará la clasificación para el Campeonato de Canarias de Barquillos de Vela Latina que se celebra a finales del mes de octubre en Fuerteventura, por su condición de equipo femenino.

El Isla Graciosa, barquillo inscrito en la competición con Juan Pérez como patrón y que no participó en la primera jornada, presentó horas antes del inicio de la jornada su renuncia a participar en la presente temporada. Un barquillo que a pesar de estar inscrito, no ha estado en estas dos semanas en las instalaciones del Centro Insular de Deportes Náuticos.

Próxima Jornada

La Liga Insular de Barquillos de Vela Latina de 5 Metros se reanuda el próximo domingo 6 de septiembre, con la celebración de la cuarta regata de la temporada, y una vez disputada los equipos participantes podrán descartar su peor resultado de la clasificación.