En la mañana del domingo, a partir de las 11:00 horas, se celebra la segunda y tercera regata del calendario de la Liga Insular de Barquillos de 5 Metros

Doble regata en la segunda jornada de la Liga Insular de Barquillos de 5 Metros / Lanzarote Deportiva

Recobrada la normalidad en la Federación Insular de Barquillos de Vela Latina de Lanzarote, la competición en la modalidad de 5 metros cumple con el calendario que fue aprobado hace unos meses por la Asamblea General. Tras la celebración del tradicional Trofeo San Ginés de Vela Latina, la bahía de Arrecife será escenario en la mañana del domingo de la segunda y tercera regata de la competición, en una exigente jornada para los regatistas.

Algunos de los barquillos han aprovechado la semana para seguir entrenando y mejorando de cara a las regatas oficiales de la Liga Insular de Barquillos de Vela Latina de 5 Metros. A primera hora de la mañana del domingo, los componentes de los 18 barquillos inscritos están citados en el Centro Insular de Deportes Náuticos, donde comenzarán a preparar los barcos y asistirán a la reunión de patrones previa a la salida al mar.

Las previsiones meteorológicas previstas para la mañana del domingo apuntan que será una jornada exigente para los regatistas. Se espera un viento de dirección norte-noreste con una intensidad de 15 nudos y rachas que pueden alcanzar los 20 nudos. La elección de la vela a utilizar volverá a ser uno de los momentos claves, así como la estrategia a desarrollar en el campo de regatas que diseñe el Comité de Regatas.

Doble jornada decisiva

El Graciplus, patroneado por Nete Armas, encabeza la clasificación de la Liga Insular de Barquillos de 5 Metros, tras la victoria lograda el pasado domingo en el Trofeo San Ginés de Vela Latina. El segundo puesto es para el Playa Dorada de Aythami Quintana y la tercera posición la ocupa el Playa Blanca de Orlando Umpiérrez. El Furia II Renault del veterano Estanis Bethencourt aspira a mejorar el resultado de la pasada semana, en la que se tuvo que penalizar en la salida por una llamada individual.

La doble jornada de regatas se inicia a las 11:00 horas de la mañana del domingo, y a la finalización de la primera prueba se celebrará la segunda regata del día. Los aficionados pueden acceder a las instalaciones del Centro Insular de Deportes Náuticos, en Marina Colón, para seguir las dos regatas y además, la Federación Insular de Barquillos de Vela Latina de Lanzarote retransmite en directo las dos pruebas a través de su Facebook.