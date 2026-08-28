Los propietarios de las viviendas presentaron un recurso de alzada, con esta medida legal aplazan la demolición del patrimonio histórico local

Costas detuvo recientemente la demolición de dos históricas chozas pesqueras en la Playa de Seifío, en Lanzarote. La institución tomó esta decisión porque los dueños presentaron un recurso. Así, los propietarios ganan tiempo para proteger este patrimonio costero.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Las autoridades frenaron la inminente destrucción de estas construcciones centenarias. Por consiguiente, los vecinos mantienen intacta la esperanza de salvarlas. Además, diferentes colectivos apoyan intensamente esta importante causa patrimonial.

Reclamación de los grupos ecologistas

Ecologistas en Acción pidió previamente la paralización inmediata del derribo. La organización defiende el incalculable valor de estas históricas edificaciones. Además, los activistas resaltan sus casi cien años de historia.

Asimismo, el colectivo ecologista reclama una protección oficial urgente. Ellos exigen catalogar las chozas como bien de interés etnográfico. De esta manera, la administración aseguraría su conservación futura.

Elena Solís, portavoz de Ecologistas en Acción Lanzarote declara: «Nos parece una discriminación absoluta hacia los habitantes de Lanzarote». Por último, la representante contrasta esta situación con los grandes magnates.

La lucha familiar de los propietarios

Por su parte, los propietarios iniciaron rápidas acciones legales. Presentaron un recurso de alzada ante las autoridades competentes. Gracias a esta medida legal, los dueños lograron ganar tiempo.

Emiliano Martín Ventura posee actualmente una de las chozas afectadas. El dueño vincula estas construcciones costeras directamente con sus antepasados. En efecto, el propietario defiende firmemente el arraigo familiar del lugar.

Seguidamente, Martín Ventura explica: «Aquí es donde venía mi madre a lavar la ropa». Ventura relata los problemas vividos en la zona por su progenitora. Finalmente, el afectado concluye: «Entonces pues hemos pasado mucha fatiga».