Tras ser estabilizada, fue trasladada en estado grave en una ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa

Una mujer de 27 años se encuentra en estado grave tras sufrir este jueves un accidente de buceo en Playa Blanca, en Yaiza. Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Una mujer de 27 años, grave tras sufrir un accidente de buceo en Lanzarote / 112 Canarias

El suceso se produjo sobre las 15:51 horas. Cuando el 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que una persona necesitaba asistencia sanitaria tras sufrir un accidente de buceo después una inmersión.

El coordinador sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), tras recabar información de los alertantes, envió una ambulancia medicalizada para asistir a la afectada.

Síntomas de ahogamiento incompleto

A su llegada, el personal sanitario atendió a la mujer, que presentaba síntomas de ahogamiento incompleto en el momento inicial de la asistencia.

Tras su estabilización, una ambulancia la trasladó en estado grave al Hospital Doctor José Molina Orosa de la capital lanzaroteña.

En el operativo también intervinieron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. Estos cuerpos de seguridad colaboraron con los recursos de emergencia e instruyeron las diligencias correspondientes.