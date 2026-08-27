Nepal eleva a 177 los fallecidos tras la riada que ha dejado también cuatro españoles desaparecidos

Cuatro españoles han desaparecido en la repentina riada de lodo, agua y piedras que golpeó en norte de Nepal y que ha dejado hasta el momento 177 fallecidos

Informa: Redacción Informativos RTVC

Cuatro españoles continúan desaparecidos tras la riada que golpeó el norte de Nepal y que ha dejado un balance provisional de 177 muertos y centenares de desaparecidos, según ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

«En estos momentos no nos constan fallecidos españoles pero sí hay cuatro personas que no localizamos», ha explicado Albares en un audio-comunicado remitido a los medios en el que ha hecho un llamamiento a los españoles que están o han estado en la zona, a sus familias y amigos para que contacten con los teléfonos de emergencia consular y los habilitados para esta situación.

Riada en Nepal. Imagen Reuters

Estos números de teléfono son el del ministerio en Madrid (+34 91 000 1249), el de la Embajada de España en India (+91 9810174160) y el del Consulado Honorario en Nepal (+977 1 4579488/4570770).

«Ante la trágica riada que se ha producido en Nepal, tanto el Consulado Honorario de España en ese país, como nuestra Embajada en Nueva Delhi y el Consulado General en Pekín están plenamente movilizados para atender a los españoles», señala Albares, quien recuerda que pueden consultarse en las redes sociales del ministerio.

Riada en Nepal. Imagen Reuters Riada en Nepal. Imagen Reuters

Más de 100 personas rescatadas con vida

El Ejército y las fuerzas de seguridad de Nepal rescataron con vida a más de 100 personas que se encontraban atrapadas o incomunicadas tras la devastadora riada del río Bhote Koshi, en el distrito de Rasuwa, fronterizo con el Tíbet, entre las que hay 29 extranjeros.

Según los últimos datos de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal (NDRRMA), un contingente militar trasladó en helicóptero a 95 personas desde Timure hasta Dhunche, la capital del distrito.

Los operativos continúan tratando de evacuar por aire a los extranjeros hacia Katmandú, mientras trabajan de manera paralela en el rescate aéreo de un grupo de 21 turistas indios localizados en Timure y en la extracción de varios operarios que siguen atrapados en la central hidroeléctrica de Haku.

El Gobierno nepalí ha intensificado las operaciones de auxilio en el cauce del río y las zonas devastadas, con un despliegue de más de 7.400 efectivos de seguridad y helicópteros combinados de las Fuerzas Armadas, los cuerpos policiales y el sector privado.

Repentina riada de agua, lodo y piedras

Según el reporte de la autoridad de emergencias, la riada ha destruido o dañado 35 puentes para vehículos, 45 puentes colgantes y 40 kilómetros de carreteras asfaltadas, lo que complica el acceso a las zonas arrolladas.

La repentina riada de agua, lodo y piedras ha golpeado también al sector energético del corredor de los ríos Bhote Koshi y Trishuli, donde al menos 12 proyectos hidroeléctricos han sufrido graves daños que han desconectado más de 430 megavatios de la red eléctrica nacional.

Decenas de técnicos e ingenieros de estas instalaciones se encuentran entre los colectivos más afectados por el aislamiento, tras el colapso de túneles e infraestructuras de acceso.

El último balance oficial eleva a 826 los desaparecidos en Nepal, entre los que hay 466 extranjeros, a los que se añaden otros 558 ilocalizables reportados en el Tíbet, a la espera de una unidad de cifras formal entre ambos países.