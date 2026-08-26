InicioNoticias

Serie sísmica en aguas próximas al noreste de Tenerife, uno de los cuales ha sido sentido

RTVC / EFE
Añade a RTVC en Google

Este movimiento sísmico ha quedado registrado a las 18.37 hora canaria a una profundidad de 34 kilómetros y ha sido sentido en La Laguna

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este miércoles una serie sísmica de cuatro terremotos en aguas próximas al noreste de Tenerife, uno de los cuales de magnitud 3,6 mbLg y que ha sido sentido por la población.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Este movimiento sísmico ha quedado registrado a las 18.37 hora canaria a una profundidad de 34 kilómetros y ha sido sentido en La Laguna, informaron a EFE fuentes del IGN.

Otros dos terremotos han sido localizados a una profundidad similar, 35 y 36 kilómetros, con magnitudes 3,0 y 2,3. Y un cuarto ha sido más superficial, a 16 kilómetros con una magnitud de 2,8.

Sismos asociados a la actividad tectónica

Desde el IGN explican que esta es una zona donde habitualmente no suele haber muchos movimientos sísmicos. Por la profundidad como por la distancia con respecto a la costa en principio estaría asociada a actividad tectónica, no volcánica.

Serie sísmica en aguas próximas al noreste de Tenerife, uno de los cuales ha sido sentido
Serie sísmica en aguas próximas al noreste de Tenerife, uno de los cuales ha sido sentido / IGN

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno y CCAA abordarán el apoyo a los menores migrantes de Ceuta, en una cita sin Vox

Real Madrid CF vs Real Sociedad: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga EA Sports 26-27

ATLAS-Teide detecta un asteroide de 10 metros de diámetro que pasó ‘rozando’ la Tierra el 12 de agosto

Finalizadas diez actuaciones en instalaciones educativas del sur de Tenerife en el Plan de Choque de Educación

Denuncian falta de médicos en Tenerife II

Guaguas Municipales refuerza la conexión con El Sebadal y la Zona Portuaria con la nueva Línea 19

NOTICIAS RELACIONADAS