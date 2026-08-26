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Denuncian falta de médicos en Tenerife II

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Trabajadores del centro penitenciario anuncian una concentración en septiembre, dos profesionales sanitarios atienden a mil internos

El sindicato de trabajadores denuncia este miércoles una grave crisis sanitaria en la prisión Tenerife II. La dirección rescindió el contrato de una doctora en prácticas. Por ello, los representantes sindicales planean protestar en septiembre para exigir soluciones urgentes.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El sindicato ‘Tu abandono me puede matar’ alerta sobre este problema. Según Nacho Fernández, delegado de esta organización sindical, la relación de puestos exige más profesionales. El recinto necesita un mínimo de ocho médicos titulares. Asimismo, la prisión requiere una subdirectora médica para funcionar correctamente.

Sin embargo, la realidad actual resulta muy diferente. El centro solamente cuenta con un médico y una subdirectora médica. Por consiguiente, la atención sanitaria a los internos es deficiente.

Reacciones y protestas

La crisis empeoró tras una reciente decisión administrativa. La dirección del centro rescindió el contrato de una doctora en prácticas en las instalaciones penitenciarias. Por su parte, fuentes penitenciarias defienden su gestión institucional. Estas autoridades aseguran que la asistencia sanitaria permanece garantizada. No obstante, los trabajadores rechazan rotundamente esta afirmación oficial.

Ante esta situación, los representantes laborales preparan movilizaciones. Los sindicatos planean llevar a cabo una concentración en el durante el próximo mes de septiembre.

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