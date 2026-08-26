Subraya la Consejería que este plan nació para responder al crecimiento demográfico de las últimas décadas ante el incremento de la demanda de plazas escolares

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha actualizado el Plan de Choque de Infraestructuras Educativas en el sur de Tenerife 2024-2031, que alcanza ya diez actuaciones finalizadas y registra avances en otros ocho proyectos desde su última revisión.

Ejecución del nuevo IES Las Chafiras / Consejería de Educación

A ello se suman las dos nuevas intervenciones con el objetivo de atender las necesidades de escolarización de una de las zonas con mayor crecimiento poblacional de Canarias, según informa la Consejería en una nota.

Como principales novedades, la actualización de 2026 incorpora la construcción de un nuevo Centro de Educación Especial (CEE) en Las Chafiras y la ampliación del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Llano de las Naciones, ambas en el municipio de San Miguel de Abona. Al mismo tiempo, se retira de la planificación el nuevo CEE previsto en Arona al no haberse producido la cesión del suelo necesario.

El plan continúa avanzando

El director general de Infraestructuras y Equipamientos, Iván G. Carro, ha señalado que la revisión anual permite comprobar el avance real de cada actuación y adaptar la planificación a las necesidades que se producen, incorporando nuevas intervenciones necesarias y actualizando los cronogramas de las que ya están en marcha.

Carro ha subrayado, además, que «el plan continúa avanzando, con diez actuaciones ya terminadas, obras en ejecución y proyectos que han superado fases administrativas fundamentales para poder materializarse».

«Nuestro objetivo es mantener una planificación transparente y sometida a un seguimiento permanente hasta que cada infraestructura pueda ponerse a disposición de la comunidad educativa», ha añadido.

Subraya la Consejería que este Plan de Choque nació para responder al crecimiento demográfico experimentado durante las últimas décadas en esta zona de la isla ante el incremento de la demanda de plazas escolares. La planificación se fundamenta en las necesidades detectadas y establece un mecanismo de actualización anual para reflejar la evolución de cada una de sus actuaciones.

Balance de actuaciones

Con los avances registrados desde la actualización anterior, el plan sumaría diez actuaciones finalizadas. A las ocho que ya figuraban concluidas, se añaden en 2026 la ampliación del IES El Médano, en Granadilla de Abona, que ha permitido incrementar la capacidad del centro con nuevas aulas y espacios de apoyo, y el nuevo CEE de Adeje, que se ha acondicionado en un edificio municipal y dispone de aulas para diferentes etapas educativas, además de espacios específicos para atender las necesidades de su alumnado

La relación de actuaciones ya terminadas la completan la ampliación del CEO Andrés Orozco, en Arafo, finalizada en 2024; las dos intervenciones de ampliación desarrolladas en el CEO Guajara, en Fasnia, culminadas en 2025; las ampliaciones del IES Magallanes y del CEIP Froilán Hernández, ambas en Granadilla de Abona y finalizadas en 2024; la ampliación del CEO Hermano Pedro, en Vilaflor de Chasna, también concluida en 2024; la ampliación del CEO en Arona, finalizada ese mismo año, y el nuevo CIFP de Adeje, en funcionamiento desde 2024.

Entre las actuaciones que más habrían progresado durante el último año se encuentra la ampliación del CEIP Punta Larga, en Candelaria, actualmente en ejecución y próxima a finalizar. También han dado un importante paso adelante los nuevos Centros de Educación Obligatoria (CEO) de Abades, en Arico, y San Isidro, en Granadilla de Abona, cuyos proyectos se encuentran redactados y cuentan con supervisión favorable.

Otras instalaciones

En Granadilla de Abona, el edificio destinado al nuevo Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) ya ha sido cedido, mientras que la ampliación del CEIP Abona se encuentra en fase de licitación. Por su parte, continúa en ejecución el nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES) de Las Chafiras, en San Miguel de Abona.

Asimismo, el nuevo CEIP de Tijoco Bajo, en Adeje, se encuentra en fase de redacción tras la adjudicación de la actualización de su proyecto, mientras que el IES Manuel Martín González, en Guía de Isora, dispone de nuevas aulas cedidas para ampliar su capacidad.

En Granadilla de Abona continúan las ampliaciones del IES Los Cardones y del CEIP Los Abrigos. Por su parte, en Arona forman parte de la planificación las ampliaciones del CEIP Buzanada, del IES Los Cristianos, del IES Ichasagua y de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Los Cristianos. También se mantiene la construcción de un nuevo CIFP en Los Cristianos.

En Adeje, además de las actuaciones ya finalizadas y del nuevo CEIP de Tijoco Bajo, continúa la planificación prevista en el municipio, mientras que en Güímar se mantiene la ampliación del IES Mencey Acaymo. En Santiago del Teide permanecen contempladas las ampliaciones del IES Serafín Pardo y del CEIP José Esquivel.

De esta forma, sumadas las diez intervenciones ya finalizadas, las ocho que han experimentado avances respecto a la actualización anterior, las dos nuevas incorporaciones y el resto de proyectos que mantienen su situación, la planificación alcanza un total de 29 actuaciones.

Plan de choque

La actualización anual constituiría uno de los principios del propio Plan de Choque de Infraestructuras Educativas en el sur de Tenerife, ya que permite revisar tanto los cronogramas como las necesidades emergentes y adaptar la programación a los cambios que puedan producirse durante su periodo de vigencia.

El documento actualizado establece un coste global de más de 82 millones de euros para las actuaciones incluidas y prevé distintas vías de financiación, entre ellas fondos propios del Gobierno de Canarias, financiación europea y convenios de colaboración con otras administraciones.

A través de esta planificación, se persigue aumentar la capacidad de escolarización mediante la creación y ampliación de infraestructuras educativas, mejorar las instalaciones existentes y distribuir los recursos de acuerdo con las necesidades de cada zona, con especial atención a los municipios del sur de Tenerife que han experimentado un mayor crecimiento demográfico en las últimas décadas.