Esta nueva prueba detecta microorganismos peligrosos en solo dos horas, así, los sanitarios pueden tratar a los pacientes vulnerables más eficazmente

El equipo de microbiología del Hospital La Candelaria ha desarrollado un test que permite detectar estas bacterias con más rapidez. Gracias a esto se podrá atender a los pacientes vulnerables de manera más eficaz.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Las bacterias multirresistentes suponen un creciente problema de salud pública. Estos microorganismos logran resistir la acción de varios antibióticos comunes. Por lo tanto, el sistema sanitario busca aplicar soluciones inmediatas.

Impacto y causas

Actualmente, estas bacterias causan 2.500 muertes cada año en España. Para comprender la magnitud, esta cifra supera las víctimas generadas por accidentes de tráfico. Además, los especialistas señalan dos causas principales de este grave problema. Los cambios ambientales influyen mucho en la mutación rápida de los microorganismos.

Asimismo, el mal uso de los antibióticos agrava considerablemente la situación global. En consecuencia, las bacterias consiguen nuevos métodos para hacerse totalmente resistentes.

Innovación en Canarias

Ante este reto, el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria plantea soluciones. El servicio de microbiología ha creado una nueva prueba diagnóstica contra estas bacterias. Diego García, facultativo del centro, explica como es el proceso del laboratorio. Los expertos mezclan las muestras y las llevan al aparato de PCR.

Concretamente, los investigadores se inspiraron en la técnica utilizada contra el COVID-19. Esta tecnología permite analizar el ADN de una bacteria mediante reactivos.

Resultados eficaces

Anteriormente, los profesionales tardaban hasta una semana en obtener un diagnóstico claro. Sin embargo, el nuevo método reduce el tiempo a un margen récord. Los médicos logran tener los resultados en solo dos horas. Así, distinguen rápidamente las tres variantes de enzimas más habituales en Canarias.

Finalmente, los expertos recomiendan buscar nuevos antibióticos y usar bien los actuales. Porque cuando las bacterias se hacen fuertes, la ciencia necesita llegar antes.