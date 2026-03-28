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Un hombre crítico al ser recuperado de parada cardiorrespiratoria tras colisionar con una mediana en la TF-1

RTVC / Europa PRESS
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Al hombre en estado crítico se le trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria

Un hombre se encuentra en estado crítico tras ser recuperado de una parada cardiorrespiratoria después de colisionar con una mediana en la TF-1, en sentido Sur. En concreto, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Imagen RTVC.

El accidente se produjo a las 10.59 horas de este sábado y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Al llegar al lugar comprobaron que el afectado estaba en parada cardiorrespiratoria y comenzó a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, tanto básicas como avanzadas, consiguiendo revertir la parada.

Hospital Universitario

Una vez estabilizado, al hombre en estado crítico se le trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.

Por su parte, efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife aseguraron el vehículo y colaboraron con los recursos desplazados, mientras que el personal de mantenimiento de carreteras limpió la vía y agentes de la Guardia Civil regularon el tráfico e instruyeron las diligencias.

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