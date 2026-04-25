A las personas heridas se les trasladó en una ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria

Dos mujeres han resultado heridas de carácter moderado tras precipitarse con su vehículo por un barranquillo en Candelaria, en la isla de Tenerife, tras salirse de la vía, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Imagen archivo RTVC.

Los hechos se produjeron a las 21.56 horas de este viernes en la calle La Capitana del citado municipio. Hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que las afectadas presentaban traumatismo y policontusiones de carácter moderado. Así es que, se les trasladó en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Consorcio de Bomberos

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife que aseguraron el vehículo accidentado y colaboraron con el resto de los recursos de emergencias; mientras que agentes de la Policía Local realizaron el atestado correspondiente.