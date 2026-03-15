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Dos mujeres heridas tras la colisión de su vehículo contra la mediana, en el sur de Tenerife

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

Personal del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a las dos mujeres heridas, que presentaban lesiones de diversa consideración

Dos mujeres, de 31 años de edad, han resultado heridas este domingo tras la colisión del vehículo en el que viajaban contra la mediana de la Autopista Tenerife Sur. En concreto, a la altura de El Porís, en sentido sur, en el municipio de Arico. Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Personal del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a las dos mujeres heridas, que presentaban lesiones de diversa consideración
Imagen archivo RTVC.

El suceso se produjo sobre las 05:52 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Servicio de Urgencias Canario

Una vez en el lugar, personal del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a las dos ocupantes del vehículo, que presentaban lesiones de diversa consideración, ocupándose de su traslado al Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria.

Guardia Civil reguló realizó el atestado correspondiente.

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