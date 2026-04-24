Un ciclista muere atropellado por un turismo en Gran Canaria

Hasta el lugar acudió una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal solo pudo confirmar el fallecimiento del ciclista

Un ciclista ha muerto sobre las 15.40 horas de este viernes al ser atropellado por un turismo en la vía en el acceso a Las Majoreras (GC-195). En concreto, dentro del municipio de Ingenio (Gran Canaria). Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Hasta el lugar acudió una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal solo pudo confirmar el fallecimiento del afectado, ya que presentaba lesiones incompatibles con la vida.

Archivo RTVC.

Por su parte, la Policía Local aseguró la zona mientras que la Guardia Civil se hizo cargo de instruir las diligencias correspondientes.