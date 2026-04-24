El fuego en este incendio afectó a varias chabolas y la acumulación de basuras en un barranco próximo contribuyó a que el humo fuera especialmente oscuro y denso
Un incendio declarado en varias chabolas de la zona de Los Cristianos, en el sur de Tenerife, clasificado en Nivel II, ha generado una importante columna de humo visible desde distintos puntos del entorno. El fuego afectó a múltiples construcciones precarias y la acumulación de basuras en un barranquillo próximo contribuyó a que el humo fuera especialmente oscuro y denso.
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Efectivos de bomberos trabajan en la extinción del incendio y en las labores de enfriamiento de la zona para evitar la posible propagación de las llamas a áreas cercanas. La gran cantidad de residuos acumulados ha complicado las tareas.
Por el momento, los equipos de emergencia continúan actuando para controlar totalmente el fuego y asegurar el perímetro afectado.