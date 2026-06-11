Conoce todos los detalles de cómo será la última parada en España del papa León XIV en Tenerife

El papa León XIV se traslada a Santa Cruz de Tenerife este viernes 12 de junio. La capital tinerfeña es el escenario de la última parada del viaje apostólico del papa León XIV a España. Tras su paso por Madrid, Barcelona y Gran Canaria, el Pontífice culminará su visita oficial con varios actos en Tenerife centrados en la acogida e integración de personas migrantes y una multitudinaria misa en la capital tinerfeña.

El papa León XIV saluda a los fieles a su llegada en el papamóvil para celebrar la Santa Misa en el Estadio de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, durante su viaje apostólico por la isla de Gran Canaria, España, el 11 de junio de 2026. REUTERS/Yara Nardi

La visita ha despertado una gran expectación en Canarias al tratarse de la primera visita oficial de un Papa al Archipiélago. Miles de personas asistirán a los actos previstos en La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, donde se ha preparado un amplio dispositivo de seguridad, movilidad y transporte público.

¿A qué hora llega el papa León XIV a Tenerife?

Según el programa oficial difundido por la Santa Sede, el papa León XIV despegará a las 08:30 horas desde la Base Aérea de Gando, en Gran Canaria, y aterrizará a las 09:10 horas en el Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna.

Su llegada marcará el inicio de una intensa agenda que se desarrollará entre La Laguna y Santa Cruz de Tenerife antes de regresar a Roma durante la tarde.

Recorrido del papa León XIV en Tenerife

El itinerario oficial previsto para este viernes incluye tres actos principales:

09:30 horas | Encuentro con migrantes en el campamento de Las Raíces

La primera parada tendrá lugar en el Centro de Acogida Las Raíces, en La Laguna. Allí el Pontífice mantendrá un encuentro con personas migrantes acogidas en las instalaciones.

La visita se enmarca dentro del mensaje que León XIV ha querido transmitir durante su estancia en Canarias, poniendo el foco en la realidad migratoria que vive el Archipiélago. Durante su estancia en Gran Canaria ya realizó un llamamiento para que Europa no se acostumbre a que el Atlántico se convierta en “un cementerio sin lápidas”.

10:10 horas | Acto en la Plaza del Cristo de La Laguna

Posteriormente, el Papa se desplazará hasta la Plaza del Cristo de La Laguna para participar en un encuentro con entidades, asociaciones y organizaciones vinculadas a la integración social de personas migrantes.

Durante este acto está previsto que pronuncie uno de los discursos más importantes de su visita a Canarias.

12:15 horas | Misa multitudinaria en Santa Cruz de Tenerife

El acto central de la jornada será la celebración de la Santa Misa en la explanada portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

La eucaristía comenzará a las 12:15 horas y reunirá a miles de fieles procedentes de todas las Islas. La organización prevé una de las mayores concentraciones religiosas celebradas en Canarias durante las últimas décadas.

La misa pondrá el broche principal a la visita de León XIV a Tenerife y servirá como despedida de su viaje apostólico a España.

Calles por las que pasará el papa León XIV en Santa Cruz de Tenerife

Cortes de tráfico y transporte público

Con motivo de la visita papal se ha activado un amplio dispositivo de movilidad y emergencias coordinado por el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz y los cuerpos de seguridad.

Entre las medidas previstas destacan:

Refuerzo de más de 10.000 plazas de transporte público.

Tranvías en doble composición.

Restricciones temporales al tráfico en el entorno del puerto.

Dispositivos especiales de seguridad y emergencias.

Recomendación de utilizar transporte público para acceder a los actos.

Más de 200 profesionales y varios equipos sanitarios participarán en el operativo desplegado para garantizar el desarrollo de la jornada.

Se recomienda hacer uso del transporte público, guaguas y tranvía para acercarse a ver los actos del papa León XIV en la capital tinerfeña.

Agenda completa del papa León XIV en Tenerife

09:10 horas

Llegada al Aeropuerto Tenerife Norte.

09:30 horas

Encuentro con migrantes en el Centro Las Raíces.

10:10 horas

Encuentro con entidades de integración social en la Plaza del Cristo de La Laguna.

12:15 horas

Santa Misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

14:30 horas

Ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Tenerife Norte.

15:00 horas

Salida hacia Roma y finalización del viaje apostólico a España.

¿Dónde ver al papa León XIV en Tenerife?

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha habilitado un portal informativo específico bajo el nombre “Santa Cruz con el Papa”, donde se actualizan los detalles sobre accesos, movilidad, restricciones y recomendaciones para los asistentes.

Dónde ver el recorrido del papamóvil y la misa en Santa Cruz de Tenerife en directo

RTVC ofrece estos días una cobertura especial de la visita del papa León XIV a Canarias. Con un despliegue técnico y humano para un evento histórico, ofrecemos las mejores imágenes y conexiones en directo siguiendo el minuto a minuto del encuentro. Todo el acto se podrá seguir en directo en:

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