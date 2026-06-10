La programación recorrerá en directo los principales escenarios de la visita papal en Gran Canaria, el jueves 11, y Tenerife, el viernes 12, con conexiones permanentes y análisis durante toda la jornada

Radio Televisión Canaria desplegará este jueves 11 y viernes 12 de junio una programación especial para seguir en directo la visita del papa León XIV a Gran Canaria y Tenerife.

Por primera vez, un papa visitará el Archipiélago, y la televisión pública canaria estará presente en cada uno de los escenarios clave de su agenda para acercar a los espectadores todos los actos previstos durante dos jornadas que marcarán un hito para Canarias.

Se trata del mayor despliegue institucional en la historia de la cadena y contará con retransmisiones en directo, ediciones ampliadas de los Informativos, programas especiales y conexiones permanentes con los principales puntos de interés.

El papa León XIV saluda a los fieles tras abandonar el Congreso. EFE

Gran Canaria recibe al papa León XIV

La cobertura arranca el jueves a las 07:30 horas con una edición especial del magacín informativo ‘Buenos Días Canarias’, presentado por Eva Trujillo en plató. El programa, que ampliará su duración hasta las 11:00 horas, ofrecerá mesas de análisis y conexiones en directo desde los puntos más relevantes de la visita.

Isaac Tacoronte seguirá desde la base aérea de Gando la llegada del papa, prevista para las 10:50 horas, mientras Pilar Rumeu informará desde Arguineguín sobre los preparativos del encuentro del pontífice con personas migrantes.

Encuentro con migrantes en Arguineguín

A las 11:40 horas comenzará la retransmisión en directo el encuentro con migrantes y voluntarios en Arguineguín, uno de los actos centrales de la visita, destinado a visibilizar la realidad migratoria y la labor de acogida del Archipiélago. La narración de esa retransmisión correrá a cargo de Alexis Hernández y Kiko Barroso.

Varios equipos desplegados tanto en el recinto como en los alrededores del muelle ofrecerán una visión completa de un acto que ocupará buena parte de la mañana. Pilar Rumeu presentará desde el set instalado en la zona, acompañada por Tania Sánchez y Luis Muro desde distintos puntos del dispositivo.

Tras el encuentro, la programación se trasladará hasta Las Palmas de Gran Canaria, donde está prevista la llegada del papa a la Catedral de Santa Ana en torno a las 13:30 horas. Fernando Timón y Fátima Plata conducirán la retransmisión desde el entorno del templo, mientras un amplio despliegue de equipos repartidos por distintos puntos del casco histórico recogerá el ambiente entre los miles de fieles y visitantes congregados para recibir al pontífice.

A las 14:30 horas dará comienzo una edición ampliada de Telenoticias 1, que se prolongará hasta las 16:00 horas y enlazará con la programación especial prevista para los actos de la tarde.

Los actos litúrgicos centran la programación de la tarde

A las 16:00 horas comenzará una previa especial de la Santa Misa, con Patricia Santana y una mesa de análisis con el historiador Santi Rodríguez, el experto en protocolo Harold Rivero y el sacerdote Andrés Blanco.

La programación continuará con el seguimiento en directo del recorrido del papa por la ciudad camino del Estadio de Gran Canaria y culminará con la retransmisión íntegra de la Santa Misa, prevista entre las 18:30 y las 19:30 horas.

Tras la celebración religiosa, Marta Modino y Antonio Cárdenes conducirán desde el set de la plaza Santa Ana una edición ampliada del Telenoticias 2, que se prolongará hasta las 21:50 horas.

La agenda papal se traslada a Tenerife

‘Buenos Días Canarias’ adelantará el viernes su inicio a las 07:00 horas para acompañar la salida del pontífice desde Gran Canaria y su aterrizaje en Tenerife.

De nuevo, Eva Trujillo presentará desde plató mientras Isaac Tacoronte y Pilar Rumeu estarán en el set de Televisión Canaria en la plaza del Cristo, desde donde entrevistarán a algunos de los protagonistas de la jornada.

A las 09:30 horas está prevista la retransmisión del encuentro con migrantes en el campamento de Las Raíces, uno de los momentos más emotivos de la visita, así como del acto posterior en la Plaza del Cristo, donde participará en un encuentro con colectivos de integración centrado en la realidad migratoria, la acogida y la integración.

Las cámaras de la televisión pública también acompañarán al pontífice durante su trayecto en papamóvil por las calles de Santa Cruz de Tenerife, uno de los actos que previsiblemente congregará a un mayor número de personas.

A las 12:15 horas tendrá lugar la retransmisión íntegra de la Santa Misa en el puerto de la capital tinerfeña, un acto multitudinario con el que concluirá la visita papal a Canarias. La narración de esta retransmisión correrá a cargo de Alexis Hernández y Cristo Negrín.

Televisión Canaria seguirá también el traslado del pontífice desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife hasta el Aeropuerto de Los Rodeos, donde tendrá lugar su despedida oficial.

Claves de una visita histórica

Desde el set instalado en la dársena portuaria, el Telenoticias 1 de las 14:30 horas ampliará su duración hasta las 16:00 horas para recoger los principales momentos de la jornada, ofrecer las últimas conexiones en directo y analizar las claves de una visita histórica para el Archipiélago.

A las 16:00 horas tomará el relevo un Especial Informativo presentado por Marta Modino, que realizará un amplio seguimiento de las reacciones institucionales y ciudadanas, así como de los acontecimientos más destacados de la visita papal.

El programa contará con una mesa de análisis, conexiones en directo desde distintos puntos del Archipiélago y entrevistas para profundizar en el impacto social, institucional y religioso de la visita. El programa se prolongará durante más de cuatro horas en directo, hasta enlazar con la edición de Telenoticias 2 de las 20:30 horas.

Con este amplio despliegue, Televisión Canaria reafirma su compromiso de servicio público para acercar a todos los hogares del Archipiélago una cita histórica y de gran relevancia social e institucional para Canarias.